Siviglia, Jesus Navas rinnova: “Mio stipendio andrà a una Fondazione”

Jesus Navas prolunga con il Siviglia. Il calciatore e il club hanno consensualmente deciso di prolungare la sua permanenza con la maglia del club spagnolo. Il calciatore, però, ha deciso di devolvere il proprio stipendio in favore di una Fondazione.

“Il presidente del Siviglia FC José María del Nido Carrasco e Jesús Navas hanno concordato sabato mattina di rinnovare la leggenda del Siviglia fino al 31 dicembre 2024, quando il diplomato dell’accademia lascerà il campo per lavorare per il club nella posizione che desidera per la vita. Non ho esitato un secondo a rispondere affermativamente alla proposta avanzata dal presidente del mio Siviglia. Sì, voglio andare in pensione qui, voglio continuare a giocare per il mio Siviglia. Accetto di buon grado di continuare a legarmi al club che amo. Il mio desiderio, e l’ho trasmesso al presidente, è quello di continuare a giocare fino a dicembre, un periodo di transizione per aiutare la squadra. Poi appenderò le scarpette al chiodo indossando la maglia che ha sempre sognato di indossare. Ancora una cosa, questi prossimi mesi, i miei ultimi da calciatore professionista, non saranno retribuiti. Lo stipendio concordato con il presidente sarà devoluto ad una Fondazione. È una mia decisione ed è così che l’ho comunicata al club. Voglio che i tifosi conoscano tutti i dettagli e che ci sia trasparenza. Stiamo vivendo momenti difficili e quindi è tempo di essere uniti per tornare a essere un Siviglia grande, forte e felice, che renda felici tutti”.