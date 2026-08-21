Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B continua a regalare operazioni e trattative. Il Catanzaro piazza due innesti importanti, mentre l’Avellino deve fare i conti con l’interesse dell’Alaves per Martin Palumbo. A fare il punto è Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport.

«Catanzaro, arrivano Pecorino e Giovane»





Il Catanzaro ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dalla Juventus di Emanuele Pecorino. L’attaccante, reduce dalla stagione al Südtirol chiusa con 9 reti in 36 presenze, ha sottoscritto un contratto quadriennale.

Non è l’unico rinforzo per i giallorossi. Come riferisce Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, dall’Atalanta arriva anche Samuel Giovane, centrocampista classe 2003 che ha firmato un contratto triennale con il Catanzaro.

«Avellino, l’Alaves punta Palumbo»

Movimenti importanti anche in casa Avellino. Martin Palumbo è finito nel mirino dell’Alaves e il club irpino valuta il centrocampista tra 3,5 e 4 milioni di euro.

L’Avellino si era già cautelato con l’ingaggio di Thomas Berenbruch dall’Inter per far fronte a un’eventuale partenza del centrocampista norvegese.

Secondo il Corriere dello Sport, restano inoltre aperte le piste per Adin Licina della Juventus e Natan Girma della Reggiana. È vicino anche il ritorno di Filippo Missori dal Sassuolo con la formula del prestito.

«Cesena, Insigne si avvicina»

Si muove anche il Cesena, che ha ingaggiato in prestito dal Frosinone il difensore Jacopo Gelli. In uscita, Enea Pitti è stato ceduto al Grosseto, mentre Giovanni Zaro è passato al Ravenna.

Ma la novità principale riguarda Roberto Insigne, sempre più vicino al club romagnolo. Il ds Mancini, come scrive Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, continua comunque a seguire Andrea Ghion e Nicholas Pierini del Sassuolo. Per il centrocampo l’alternativa è Rachid Kouda del Parma.

«Juve Stabia, preso Pietrangeli. Padova vicino a Moro»

La Juve Stabia ha acquistato a titolo definitivo dal Südtirol il difensore Nicola Pietrangeli. Sul fronte delle uscite, Tomi Petrovic si trasferisce al Cosenza ed Enrico Piovanello al Lecco.

Il Padova, invece, è a un passo dall’attaccante Luca Moro del Sassuolo.

Spazio anche alle altre operazioni segnalate dal Corriere dello Sport: la Cremonese ha ceduto Antonio Sanabria allo Sport Club Internacional, mentre il Verona ha trasferito Cheikh Niasse in prestito al Gençlerbirliği. Il Südtirol, infine, ha risolto il contratto con il portiere Marius Adamonis.