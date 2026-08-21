Corriere dello Sport: “Vicenza-Catanzaro apre la Serie B: Gallo cerca continuità, Gorgone riparte da Iemmello”

OGGI A VICENZA Stadio “Menti”, ore 20,30 TV: Dazn, Prime e One Football Tv. Arbitro: La Penna di Roma1. Guardalinee: Costanzo e Monaco.Quarto uomo: Luongo. Var: Baroni. Avar: Paganessi.

Si alza il sipario sulla 95ª edizione della Serie B. Questa sera lo stadio “Romeo Menti” ospiterà Vicenza-Catanzaro, gara inaugurale del nuovo campionato. Come racconta il Corriere dello Sport, di fronte ci saranno una neopromossa carica di entusiasmo e la formazione calabrese reduce dalla finale playoff della passata stagione.

Il Vicenza torna in cadetteria dopo quattro anni e lo fa davanti a un pubblico pronto a riempire il Menti. Fabio Gallo, sottolinea il Corriere dello Sport, vuole però mettere immediatamente alle spalle quanto fatto nella scorsa stagione: «Arriviamo da una stagione che è stata tra le migliori nella storia del club, ma fa parte del passato».





Gallo: «Pensiamo solo a mantenere la categoria»

L’obiettivo dichiarato dal tecnico biancorosso resta la permanenza in Serie B. «Pensiamo solo a mantenere la categoria», ha spiegato Gallo alla vigilia.

Il debutto contro il Catanzaro rappresenterà subito un test significativo: «I novanta minuti col Catanzaro cominceranno a dimostrare il valore del gruppo: per ora è tutto un’incognita. Posso conoscere la tenuta della mia squadra, ma ora devo necessariamente misurarla con le altre».

Il Corriere dello Sport evidenzia come il Vicenza debba fare a meno di Rada e Tsadjout, mentre resta aperta la situazione di mercato relativa a Matteo Della Morte. Tra i pali dovrebbe esserci il nuovo arrivato Gagno, mentre a centrocampo rimane il dubbio tra Zonta e Valoti.

Gallo conosce bene anche l’allenatore avversario: «Conosco Gorgone, che è un bravo allenatore e un amico: sarà un banco di prova difficile».

Catanzaro, 377 tifosi al seguito

Dall’altra parte ci sarà un Catanzaro profondamente rinnovato, ma ancora accompagnato dal grande sostegno della propria tifoseria. Saranno 377 i sostenitori giallorossi presenti a Vicenza, riferisce il Corriere dello Sport.

Giorgio Gorgone dovrebbe confermare buona parte delle indicazioni emerse in Coppa Italia contro il Südtirol. Difesa a tre con Antonini affiancato da Ruggero e Verrengia, mentre Petriccione e Mosti agiranno in mezzo al campo con Candela e D’Alessandro sulle corsie.

L’assenza di Pafundi porterà invece Di Francesco e Alesi ad agire alle spalle del capitano Pietro Iemmello.

Gorgone: «Il Vicenza ha cambiato poco, partita insidiosa»

Alla vigilia Gorgone ha presentato così l’esordio: «I debutti sono sempre particolari, abbiamo la consapevolezza che ogni partita è importante, la affrontiamo sapendo di poter sfruttare le nostre qualità. Non avverto emozioni particolari: è piacevole allenare il Catanzaro e sono contento di farlo».

Il tecnico ha poi ricordato quanto sia cambiato il gruppo rispetto alla passata stagione: «La squadra sta cambiando molto. Sono andati via giocatori che hanno disputato un torneo strepitoso. Sono arrivati nuovi ragazzi e vedremo quello che riusciranno a dare».

Massima attenzione al Vicenza: «Ha cambiato poco e giocheremo in un ambiente caldo. Partita insidiosa».

Giovane e Pecorino, due rinforzi per Gorgone

Il Corriere dello Sport si sofferma infine sulle ultime operazioni di mercato del Catanzaro. Samuel Giovane, 23 anni, ha firmato per le prossime tre stagioni e partirà dalla panchina al Menti, con la possibilità di trovare spazio già durante la partita.

Dalla Juventus è arrivato anche Emanuele Pecorino, 25 anni, che ha sottoscritto un contratto quadriennale ma non è partito con la squadra per Vicenza.

Gorgone ha spiegato le due operazioni: «Giovane rinforza e infoltisce un centrocampo che aveva perso Pontisso, Pompetti e Rispoli. Pecorino, aspettando anche l’evoluzione della situazione di Pittarello, che oggi è ancora un nostro giocatore, viene a darci caratteristiche diverse».