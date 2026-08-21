Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il mercato entra nella sua fase più calda e non mancano i colpi di scena. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è definitivamente saltata per il Lecce l’operazione Alieu Fadera. L’attaccante gambiano del Como, richiesto da Eusebio Di Francesco, ha infatti raggiunto un accordo con il Cagliari, che ha lavorato sotto traccia per anticipare la concorrenza.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Fadera sosterrà oggi le visite mediche a Villa Stuart. Il Lecce mantiene invece prenotati Marco Dalla Vecchia e Ali Dembelé, entrambi del Torino.





Frosinone, due offerte da 10 milioni per Ghedjemis

Ore decisive anche per Farès Ghedjemis. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante del Frosinone ha ricevuto due offerte da Besiktas e Monaco, entrambe da 10 milioni di euro.

Il giocatore ha già manifestato la volontà di compiere uno step di crescita, senza però indicare al momento una destinazione preferita. Sul fronte delle entrate, invece, il Frosinone ha raggiunto l’accordo per acquistare Walid Cheddira a titolo definitivo per circa 3,5 milioni di euro.

Parma, sorpasso sul Como per Diego Carlos

La cessione di Alessandro Circati al Benfica per 20 milioni ha spinto il Parma ad accelerare per un nuovo difensore. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i ducali hanno effettuato il sorpasso sul Como nella corsa a Diego Carlos.

Il brasiliano vuole tornare in Italia e ha chiesto al Fenerbahce di agevolare la sua partenza negli ultimi giorni di mercato.

Como, Kean è la priorità. Prenotato anche Ricci

Il Como continua parallelamente a lavorare su più fronti. La priorità per l’attacco di Cesc Fabregas resta Moise Kean, per il quale prosegue la trattativa con la Fiorentina. Alvaro Morata, invece, resta fuori dai piani e può partire.

Non solo attacco. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, i lariani hanno prenotato Samuele Ricci del Milan: l’intesa con il centrocampista è stata raggiunta e si attende l’ultimo via libera dei rossoneri. Per la difesa il Como ha inoltre accelerato su Willy Kambwala, seguito anche dall’Osasuna.

Torino su Sebastiano Esposito

Il Torino continua a seguire Sebastiano Esposito del Cagliari. I granata hanno ragionato sulla possibilità di un prestito con l’inserimento di una contropartita tecnica, mentre la volontà del club sardo resta quella di monetizzare la cessione dell’attaccante.

In entrata, il Cagliari continua a valutare Pasquale Mazzocchi, ma soltanto nell’eventualità della partenza di Gabriele Zappa.

Ngonge attende, Belghali verso il Sassuolo

Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Monza resta in attesa della risposta di Cyril Ngonge del Napoli. Intanto è ufficiale Pedro Obiang come nuovo direttore sportivo del club.

Il Sassuolo è invece sempre più vicino a Rafik Belghali del Verona: nell’operazione dovrebbe rientrare Edoardo Iannoni.

Infine, dopo la rescissione con il Monaco, Paul Pogba ha ricevuto alcune manifestazioni d’interesse dalla MLS.