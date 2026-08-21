Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin dà il suo benestare: nuovi contatti per provare a sbloccare la trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
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Il quadro relativo all’infortunio di Jesse Joronen comincia a delinearsi e, parallelamente, il Palermo intensifica le valutazioni sul mercato dei portieri. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’estremo difensore finlandese hanno evidenziato una lussazione alla spalla destra, rimediata durante la sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Adesso bisognerà attendere ulteriori consulenze specialistiche per stabilire il percorso da seguire. Come comunicato dal club, Joronen «nei prossimi giorni, in seguito a consulenze specialistiche, sarà definito l’iter clinico dell’infortunio». Bisognerà dunque capire se sarà possibile procedere attraverso una terapia conservativa oppure se sarà necessario un intervento chirurgico.


Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, proprio la durata dello stop determinerà le prossime mosse del Palermo. In caso di un’assenza contenuta, il club potrebbe affidare la porta a Fortin, affiancandogli un altro estremo difensore nel ruolo di secondo. Uno stop più lungo, invece, spingerebbe la dirigenza verso un profilo capace di garantire immediatamente esperienza e affidabilità.

Perin dà il suo benestare

In questo secondo scenario torna con forza il nome di Mattia Perin. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo non abbia intenzione di abbandonare la pista che conduce al portiere della Juventus. Sono previsti nuovi contatti nel tentativo di sbloccare un’operazione che resta comunque complessa.

La Juventus, infatti, non sembra intenzionata a privarsi facilmente del portiere. Perin si trova attualmente alle spalle del nuovo arrivato Vicario, mentre resta ancora da definire anche il futuro di Di Gregorio.

Il Palermo proverà a far leva sulla possibilità per Perin di trovare maggiore spazio e continuità. E, secondo quanto riferito da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dai primi contatti è arrivato un elemento significativo: Perin avrebbe dato il proprio benestare di massima al trasferimento al Palermo.

Adesso resta da trovare un punto d’incontro con la Juventus. Perin, comunque, non rappresenta l’unica possibilità valutata dal direttore sportivo Carlo Osti: restano monitorati anche Semper, Audero, Sportiello e Pizzignacco.

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