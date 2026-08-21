Giornale di Sicilia: “Palermo-Lecce fa il pieno anche in tv: è il match più visto dei trentaduesimi di Coppa Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (90)

Non solo il grande spettacolo sugli spalti del Renzo Barbera, con oltre 33 mila spettatori. Il successo del Palermo contro il Lecce ha fatto registrare numeri importanti anche davanti alla televisione.

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Palermo-Lecce è stata nettamente la partita più seguita in televisione tra quelle dei trentaduesimi di Coppa Italia, facendo registrare 894 mila spettatori e il 7% di share.


Un risultato significativo, soprattutto considerando il confronto con le altre gare del turno. Secondo i dati riportati da Radicini sul Giornale di Sicilia, Lazio-Mantova ha raccolto 769 mila spettatori, Fiorentina-Benevento 572 mila, Cagliari-Arezzo 428 mila e Genoa-Ascoli 388 mila.

Numeri che confermano ancora una volta il grande entusiasmo che circonda il Palermo in questo avvio di stagione. Dopo il successo per 2-0 contro la formazione di Eusebio Di Francesco, l’attenzione si sposta adesso sul debutto nel campionato di Serie B contro la Juve Stabia.

Anche in questo caso la risposta del pubblico sarà importante: come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono già 28 mila i tifosi attesi domenica al Barbera per accompagnare la squadra di Filippo Inzaghi nella prima giornata di campionato.

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