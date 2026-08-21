Tuttosport: “Perin-Palermo è difficile. Ma la Juve cerca un vice”

La pista che porta Mattia Perin al Palermo resta aperta, ma nelle ultime ore si è sensibilmente complicata. Il mercato chiuderà alle 20 del primo settembre e, fino a quel momento, nessuna possibilità può essere considerata definitivamente tramontata. Al momento, però, la distanza tra il club rosanero e la Juventus rappresenta un ostacolo importante.

Come riportato da Tuttosport, di fronte all’interesse del Palermo per Perin, la Juventus avrebbe formulato una richiesta economica giudicata troppo alta dalla società rosanero. Una valutazione considerata elevata sia in termini assoluti sia rispetto alla politica del City Football Group, generalmente orientata a investimenti importanti soprattutto su calciatori più giovani.





Perin resta nei radar, ma il Palermo guarda anche altrove

La trattativa, sottolinea Tuttosport, non può comunque essere considerata definitivamente chiusa. Il Palermo continua a monitorare la situazione della porta juventina e, contemporaneamente, mantiene vive le alternative che conducono a Marco Sportiello e Adrian Semper.

Molto dipenderà anche dalle operazioni della Juventus. La priorità dei bianconeri sarebbe trovare una sistemazione a Michele Di Gregorio, mentre per Perin prende corpo la possibilità di una permanenza a Torino.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus starebbe infatti pensando di proporre all’ex Genoa un rinnovo di contratto, prevedendo anche la possibilità di lasciarlo partire qualora la prossima estate arrivasse una nuova opportunità.

Una soluzione che non dispiacerebbe allo stesso Perin e che potrebbe complicare ulteriormente i tentativi del Palermo.

La Juventus cerca un altro portiere

Il mercato dei portieri bianconeri rimane comunque in movimento. La Juventus starebbe cercando un ulteriore estremo difensore per completare il reparto e, dopo le indiscrezioni relative a Emil Audero, starebbe prendendo quota soprattutto il nome di Juan Musso.

Parallelamente resta da risolvere la situazione di Di Gregorio. La possibilità di un trasferimento al Marsiglia si sarebbe raffreddata, mentre potrebbe tornare d’attualità il Valencia, che aveva già manifestato interesse.

Il Palermo resta dunque alla finestra. La richiesta economica della Juventus ha frenato la pista Perin, ma con diversi movimenti ancora possibili tra i pali bianconeri e il mercato aperto fino al primo settembre, Tuttosport non considera definitivamente tramontata l’operazione.