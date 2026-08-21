Tuttosport: “Il Palermo si gode un nuovo Strefezza”

Il Palermo era nel destino di Gabriel Strefezza. Undici anni fa l’esterno offensivo arrivò in Sicilia con tanti sogni, ma dopo alcune settimane di prova non riuscì a convincere la dirigenza rosanero dell’epoca. Oggi la storia è completamente diversa: Strefezza è tornato a Palermo da protagonista e rappresenta uno degli acquisti di maggiore spessore del mercato estivo.

Come racconta Tuttosport, il nuovo numero 7 rosanero è tornato su quella prima esperienza:





«Ero molto giovane, non avevo neppure il passaporto. È stato tutto così veloce che ricordo poco o nulla di quei giorni. Ma ora sono tornato».

Il Palermo ha investito 2,8 milioni di euro più bonus per il suo cartellino. Strefezza ha spiegato quanto sia stata semplice la scelta di accettare la proposta rosanero:

«All’Olympiacos ero fuori rosa, quando mi hanno chiamato volevo venire subito a Palermo. Ho tanta voglia di fare bene e di aiutare la squadra, mi sono innamorato del progetto dopo aver parlato con mister Inzaghi e il direttore Osti».

Strefezza conquistato dal Barbera

A impressionare particolarmente l’italo-brasiliano è stato anche l’entusiasmo del pubblico. Come riporta Tuttosport, Strefezza non ha nascosto le proprie emozioni dopo aver vissuto l’atmosfera del Barbera:

«Sento di aver fatto la scelta giusta: vedere 33 mila tifosi allo stadio dopo Ferragosto mi ha colpito tanto. Abbiamo tutti bisogno del loro aiuto».

L’inserimento nel gruppo è stato immediato, anche grazie alla presenza di diversi calciatori già conosciuti durante la sua carriera:

«Sono arrivato in un bellissimo gruppo, alcuni dei compagni li conoscevo già, altri come Vavassori mi hanno impressionato davvero tanto. Tutti loro mi sono stati d’aiuto già nel corso del ritiro in Australia».

Quel primo gol in B proprio contro il Palermo

C’è poi un altro incrocio particolare tra Strefezza e il Palermo. Il suo primo gol in Serie B arrivò proprio contro i rosanero nel 2018, quando indossava la maglia della Cremonese.

«In realtà ricordo che volevo crossare, ma è venuto fuori un tiro e mi andò bene. Ai tifosi prometto di dare sempre il massimo e di segnare tanti gol, altri li farò segnare».

Tuttosport ricorda inoltre le origini siciliane del calciatore, con i bisnonni originari di Riesi, in provincia di Caltanissetta, e il percorso che lo ha portato a vestire, tra le altre, le maglie di Spal, Juve Stabia, Cremonese, Lecce, Como e Parma.

Nel frattempo, sul fronte Joronen, è arrivata la diagnosi dopo l’infortunio subito contro il Lecce: il portiere finlandese ha riportato una lussazione alla spalla. Saranno le prossime valutazioni a stabilire il percorso da seguire.