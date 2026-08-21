Gazzetta dello Sport: “Perin-Palermo, distanza ancora notevole. Vicario sorpassa Mattia nelle gerarchie della Juventus”

Il mercato dei portieri della Juventus continua a intrecciarsi con quello del Palermo. L’infortunio di Jesse Joronen ha infatti spinto il club rosanero a valutare diversi profili e tra questi rimane in primo piano quello di Mattia Perin.

Come scrive Matteo Nava sulla Gazzetta dello Sport, la situazione dell’ex Genoa alla Juventus è tutt’altro che definita. Il contratto di Perin scadrà tra meno di un anno e il portiere non vorrebbe essere relegato al ruolo di secondo, con uno spazio limitato alle gare di Coppa Italia o alle eventuali assenze del titolare.





Proprio per questo il suo nome continua a circolare tra le società alla ricerca di un portiere di esperienza e affidabilità. Tra queste c’è il Palermo, che dopo l’infortunio di Joronen ha individuato in Perin una delle possibili soluzioni per la porta.

Distanza tra Palermo e Juventus

La strada, però, resta in salita. Secondo quanto riferisce Matteo Nava sulla Gazzetta dello Sport, la distanza tra Palermo e Juventus sulla valutazione del cartellino di Perin è ancora notevole.

Una situazione di mercato che potrebbe avere conseguenze anche sulle scelte di Luciano Spalletti per l’esordio in campionato della Juventus contro il Frosinone. Se inizialmente l’idea era quella di concedere a Guglielmo Vicario il tempo necessario per ambientarsi e affidare la porta a Perin, adesso lo scenario sarebbe cambiato.

La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti come Vicario abbia effettuato il sorpasso sul compagno verso una maglia da titolare contro il Frosinone, anche se il ballottaggio resta aperto. Spalletti potrebbe preferire un portiere maggiormente concentrato sulla Juventus, considerando le voci di mercato che continuano a riguardare Perin.

Gli incastri nella porta della Juventus

Resta da definire anche il futuro di Michele Di Gregorio, per il quale, secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sarebbero mossi Bournemouth e Lazio.

La situazione potrebbe innescare un vero effetto domino. Qualora la Juventus dovesse cedere sia Di Gregorio sia Perin, sarebbe infatti necessario individuare un nuovo vice-Vicario. Tra i profili apprezzati alla Continassa ci sarebbe anche Christos Mandas, portiere della Lazio.

Il Palermo, dunque, continua a seguire Perin, ma come evidenziato da Matteo Nava sulla Gazzetta dello Sport, per arrivare alla fumata bianca sarà necessario ridurre la distanza economica attualmente esistente tra i due club.