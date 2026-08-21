Corriere dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni: Fortin tra i pali, Hernani sulla trequarti. Strefezza scalpita”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (88)

Domenica prende ufficialmente il via il campionato di Serie B del Palermo. I rosanero di Filippo Inzaghi, reduci dal successo per 2-0 contro il Lecce in Coppa Italia, affronteranno al Renzo Barbera la Juve Stabia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i pali toccherà a Fortin, chiamato a sostituire l’infortunato Joronen. In difesa resta da valutare Bani, mentre Peda, protagonista di un’ottima prestazione contro il Lecce, offre garanzie al centro del reparto.


A centrocampo dovrebbero essere confermati Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti mancherà lo squalificato Palumbo. Al suo posto è pronto Hernani, con Vavassori e Johnsen sulle corsie offensive.

In corsa anche Strefezza, che punta ad aumentare il proprio minutaggio dopo l’esordio in Coppa Italia. Nessun problema, invece, per Pohjanpalo: l’attaccante finlandese è recuperato e dovrebbe guidare regolarmente l’attacco rosanero.

La probabile formazione del Palermo

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Bani, Bozzolan, Barba, Magnani, Gomes, Estevez, Strefezza, Gyasi, Le Douaron.
Allenatore: F. Inzaghi.

La probabile formazione della Juve Stabia

Sul fronte Juve Stabia, il Corriere dello Sport indica Bettella in rampa di lancio in difesa. Karic dovrebbe iniziare dalla panchina, mentre Fernandes potrebbe trovare spazio a gara in corso.

JUVE STABIA (4-3-3): Boer; Maggioni, Bettella, Bellich, Scuderi; Pierobon, Buglio, Battistella; Patanè, Candellone, Piscopo.
A disposizione: Signorini, Ricciardi, Gallea, Douglas, Pietrangeli, Perin, Kumi, Karic, Torrasi, Sandrucci, Fernandes, Caccavo.
Allenatore: De Giorgio.

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