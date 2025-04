Corriere dello Sport: “Mancini ci aiuterà a salvare la Samp”

A Bogliasco si respira aria di ripartenza. Come racconta Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, la Sampdoria ha voltato pagina affidandosi a volti amici e a un cuore tutto blucerchiato. Alberico Evani e Attilio Lombardo, fedelissimi di Roberto Mancini ai tempi della Nazionale, sono i nuovi uomini al comando, incaricati di guidare la squadra verso l’obiettivo salvezza.

Il primo allenamento sotto la nuova gestione si è svolto ieri mattina, alla presenza di un centinaio di tifosi che hanno accolto con entusiasmo il nuovo corso. Al loro fianco, il presidente Matteo Manfredi e lo stesso Roberto Mancini, che ha assunto il ruolo di consulente esterno, fornendo supporto concreto al club in un momento cruciale.

Come evidenzia ancora Gerboni sul Corriere dello Sport, Manfredi ha sottolineato l’importanza di questa svolta: «Il gruppo di lavoro di oggi fa parte della Sampdoria, non c’è né passato né futuro: conta solo il presente e salvarsi. Gli amici come Mancini si fanno sentire, non c’è stato bisogno di convincerlo», ha dichiarato il presidente, che vede nella permanenza in Serie B un patrimonio da salvaguardare a tutti i costi.

In questa rivoluzione c’è spazio anche per Andrea Mancini, figlio dell’ex campione blucerchiato, ora nuovo direttore tecnico, affiancato da Giovanni Invernizzi. Entrambi simboli di una Samp che vuole ritrovare la sua identità più autentica.

Sabato, nella sfida casalinga contro il Cittadella, il popolo doriano sarà chiamato a dare un’ulteriore spinta: già staccati oltre 1000 biglietti nelle prime ore di vendita. Mancano sei finali alla fine del campionato e la Sampdoria sa che solo con unità e cuore potrà scrivere un lieto fine a questa travagliata stagione.