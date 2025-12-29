Corriere dello Sport: “Lecce, riflettori puntati su Cabral. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Lecce continua a guardare con attenzione in casa Estrela Amadora. Dopo gli arrivi di Danilo Veiga e Tiago Gabriel, il club giallorosso segue ora con interesse Sidny Lopes Cabral, terzino classe 2001 nato a Rotterdam ma nazionale di Capo Verde, attualmente in forza alla formazione portoghese. Un’operazione che conferma i rapporti solidi tra i due club, come sottolineato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, che evidenzia ancora una volta la linea internazionale dello scouting salentino.

L’exploit di Tiago Gabriel in Serie A rappresenta una vetrina importante anche per l’Estrela Amadora. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la crescita del difensore ha fatto lievitare la sua valutazione, certificando il lavoro del club lusitano nel valorizzare giovani profili pronti al salto di qualità. In questo contesto si inserisce anche il nome di Cabral, uno degli ultimi talenti lanciati dalla società portoghese e ora finito sul taccuino del Lecce.

La sessione invernale dei giallorossi, come spiega ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, sarà comunque legata alle opportunità e alle uscite. Filip Marchwinski e Hamza Rafia sono considerati in partenza, mentre resta da definire la posizione di Youssef Maleh: l’ex Empoli, reduce da una prestazione convincente contro il Como, potrebbe rientrare nei piani tecnici.

Sprint deciso anche del Cagliari. Il club sardo ha chiesto nuove informazioni su Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista legato alla Fiorentina con un obbligo di riscatto in capo al Venezia. Un profilo che piace da tempo ai rossoblù e al direttore Guido Angelozzi, intenzionato ad aumentare la qualità della mediana a gennaio. Sempre secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Cagliari è in corsa anche per Niccolò Pisilli, ma il Genoa di Daniele De Rossi resta in vantaggio grazie al rapporto diretto tra il tecnico e il centrocampista classe 2004. A breve è previsto un incontro tra l’entourage del giocatore e la Roma per chiarire il futuro, con Pisilli deciso a trovare maggiore spazio nella seconda parte della stagione.

Infine il capitolo Como. Il club lariano ha registrato nuovi interessamenti in vista dell’estate per Jacobo Ramón. Il difensore spagnolo, protagonista di un’ottima stagione, è seguito soprattutto da club inglesi, ma non mancano richieste dall’Italia. La sua situazione resta però legata al Real Madrid, che ha inserito una clausola di recompra. Come nel caso di Nico Paz, l’obiettivo dichiarato di Ramón resta il ritorno in blanco. Per il fantasista argentino, infatti, il futuro appare già scritto: in estate il Real Madrid è pronto a riacquistare il classe 2004, autore di cinque gol e cinque assist in campionato, come ribadito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.