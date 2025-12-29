Giornale di Sicilia: “Palermo, in tre per il dopo Brunori”

E riecco il calciomercato. Con la lunga pausa della Serie B e l’imminente apertura della sessione invernale, il tema torna a occupare stabilmente le cronache sportive. In casa Palermo il punto di partenza è uno solo ed è inevitabile: il futuro di Brunori. Come racconta Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’emozionante giro di campo di sabato sera, tra cori e lacrime, ha avuto il sapore di un addio – o almeno di un arrivederci – del numero 9 rosanero.

La gara contro il Padova è stata, di fatto, l’ultima apparizione di Brunori con la maglia del Palermo. Da oggi ogni giornata può essere quella decisiva per il suo passaggio alla Sampdoria, operazione impostata sulla base di un prestito secco fino a fine stagione. Una soluzione che mette d’accordo tutte le parti in causa, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia a firma di Salvatore Orifici, con club e calciatore pronti a sedersi attorno a un tavolo per definire il futuro in modo condiviso e senza strappi.

Con l’uscita di scena di Brunori, il Palermo è chiamato a intervenire sul mercato offensivo. Le opzioni, al momento, non mancano. L’obiettivo principale è un attaccante che piace a Inzaghi e che sappia interpretare fedelmente le indicazioni tattiche del tecnico. Moreo resta un profilo apprezzato, ma è al momento un punto fermo del Pisa e potrebbe muoversi solo su richiesta diretta del giocatore. Diverso il discorso per Tramoni, altro nome gradito, ma considerato una soluzione complicata per via delle elevate richieste economiche del club toscano, come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Più percorribile, sulla carta, la pista che porta a Pierini, attualmente in Serie A con il Sassuolo. Il suo profilo convince anche per l’esperienza maturata con Pohjanpalo e per le promozioni già conquistate nella massima serie. Un vantaggio non secondario per un Palermo che cerca certezze immediate. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi Johnsen, considerando che in casa Cremonese potrebbero aprirsi diversi movimenti in uscita, con Okereke e De Luca fuori lista e non destinati a vestire la maglia rosanero, come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia nell’analisi di Salvatore Orifici.

Il mercato è appena iniziato, ma la linea è chiara: il Palermo si prepara a voltare pagina, affidandosi a scelte ponderate e funzionali al progetto tecnico. Brunori è pronto a salutare, il nuovo centravanti è già al centro delle riflessioni della dirigenza. I prossimi giorni saranno decisivi.