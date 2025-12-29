Giornale di Sicilia: “Palermo, il sogno è riabbracciare Magnani”

Il mercato del Palermo non si fermerà all’attacco. Dopo la partenza di Brunori, l’attenzione della dirigenza si sposterà anche sugli altri reparti, a partire dalla difesa. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Osti interverrà certamente per rinforzare il pacchetto arretrato, soprattutto alla luce della possibile uscita di Diakitè, che numericamente verrebbe rimpiazzato con un elemento in grado di giocare nei tre ruoli della linea difensiva.

Il sogno, neppure troppo nascosto, resta quello di un ritorno di Magnani. Il difensore è attualmente in prestito alla Reggiana e la sua situazione resta legata a doppio filo a questioni personali. Come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Salvatore Orifici, se entro il mese di gennaio tali aspetti dovessero essere risolti, Magnani potrebbe davvero tornare a vestire la maglia rosanero.

In alternativa, Osti valuta il profilo di Federico Barba, difensore che piace molto a Inzaghi e che ha dalla sua una ghiotta possibilità di liberarsi a parametro zero dal contratto in Indonesia. Il giocatore sarebbe felice di raggiungere il tecnico e sposare il progetto del Palermo, ma sotto questo punto di vista la società procederà con estrema cautela, prendendosi tutto il tempo necessario senza accelerazioni forzate, come sottolinea Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

A centrocampo, salvo sorprese, non sono previste operazioni né in entrata né in uscita. La linea è quella della continuità. Diverso il discorso tra i pali, dove si muoverà sicuramente uno tra Bardi e Gomis. Il primo è il profilo più richiesto sul mercato, con il Mantova sempre più in pole position per assicurarselo. Una situazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, come conclude il Giornale di Sicilia nell’approfondimento di Salvatore Orifici.