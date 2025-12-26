Esclusivo mercato Palermo, può tornare di moda un pupillo di Inzaghi
Un pupillo del tecnico del Palermo Filippo Inzaghi può tornare di moda nel mercato di riparazione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, infatti, i rosanero potrebbero puntare su Federico Barba per rinforzare il reparto arretrato. Già seguito in estate, l’ex difensore del Sion rispecchierebbe al meglio l’identikit del calciatore pronto a fornire fin da subito il suo contributo, avendo anche già lavorato con Inzaghi nella comune parentesi al Benevento.
Attualmente impegnato nel Persib, club del campionato indonesiano, Barba potrebbe comunque rappresentare un’operazione low cost, vista la clausola nel suo contratto che gli permetterebbe di liberarsi a zero in caso di un’offerta dall’Italia. Un posto libero nella lista over, a fronte di una cessione, potrebbe portare a una pronta accelerata nell’operazione, che metterebbe a disposizione di Inzaghi una pedina preziosa in vista del delicato rush finale della stagione.