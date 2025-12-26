City Football Group lascia il Mumbai FC: cedute le quote dopo sei anni

Cambiamento rilevante all’interno del City Football Group, la holding britannica che controlla diversi club a livello internazionale, tra cui Manchester City, Palermo e Girona. Dopo sei anni di gestione, CFG ha ufficialmente ceduto la propria partecipazione azionaria nel Mumbai City FC, ponendo fine alla sua esperienza diretta nel club indiano.

A rilevare il controllo totale della società saranno i proprietari fondatori, che guideranno il Mumbai FC nelle prossime stagioni. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale del club, che certifica la conclusione di un ciclo sportivamente molto positivo.

Dal 2019, infatti, il Mumbai City FC ha vissuto uno dei periodi più vincenti della propria storia, conquistando due ISL League Winners’ Shields e due titoli di Indian Super League Cup, affermandosi come una delle realtà di riferimento del calcio indiano.

Nel comunicato diffuso dal club si legge:

«Il Mumbai City FC conferma che City Football Group Limited (CFG) ha ceduto la propria partecipazione azionaria nel Club. I proprietari fondatori assumeranno il pieno controllo dell’organizzazione per il futuro. Dal 2019, CFG e Mumbai City FC hanno raggiunto nuovi traguardi con la vittoria di due ISL League Winners’ Shields e due titoli ISL Cup, rafforzando le operazioni calcistiche del Club e contribuendo in modo significativo alla crescita di questo sport in India».

La decisione del City Football Group nasce da una revisione commerciale approfondita, legata anche alle incertezze che continuano a caratterizzare il futuro della Indian Super League. Una scelta che rientra in una strategia più ampia di razionalizzazione degli investimenti.

La holding ha infatti spiegato:

«CFG ha preso questa decisione a seguito di una revisione commerciale completa e alla luce della continua incertezza che circonda il futuro della Indian Super League. Questo passo riflette l’approccio disciplinato e strategico di CFG, che garantisce che la sua attenzione rimanga concentrata sulle aree in cui può avere il maggiore impatto a lungo termine».

Nonostante l’uscita dalla proprietà, il City Football Group ha voluto sottolineare il valore del percorso condiviso con il club indiano, ringraziando tutte le componenti coinvolte:

«CFG rimane orgogliosa dei risultati raggiunti e profondamente grata a tutti coloro che sono legati al Mumbai City FC, dai giocatori e allenatori allo staff, ai tifosi e ai partner, per il loro impegno e la loro passione, e non vede l’ora di continuare le sue relazioni e partnership in India negli anni a venire».

Per quanto riguarda il Palermo, non ci sono conseguenze operative: il club rosanero resta pienamente inserito nel progetto City Football Group, che continua a considerare strategiche le proprie partecipazioni europee. L’uscita dal Mumbai FC rappresenta dunque una scelta mirata e circoscritta, non un ridimensionamento complessivo del network.

Una decisione che conferma l’approccio selettivo e strutturato del City Football Group, sempre più orientato a investimenti sostenibili e a lungo termine.