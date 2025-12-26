Palermo-Padova, Inzaghi: «Dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi»

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Padova, in programma domani al Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato il match ai microfoni ufficiali del club rosanero, sottolineando l’importanza dell’ultima gara del 2025 e il momento positivo della sua squadra.

Il tecnico rosanero ha spiegato come arriva il Palermo alla sfida casalinga:

«Il Palermo arriva bene, dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sappiamo che verrà tanta gente, ci teniamo a fare una grande partita, che sarebbe molto importante per noi, per la nostra classifica, per dare seguito alle tre vittorie e al pareggio che abbiamo fatto nelle ultime quattro partite. Speriamo di fare una grande partita, abbiamo un grande rispetto per il Padova, giochiamo in casa e voglio vedere la mia solita squadra».

Dopo il pareggio di Avellino, Inzaghi si aspetta una risposta sul piano della continuità:

«Di tornare a fare quello che abbiamo fatto. È chiaro che c’era ammarico perché a un certo punto potevamo portarla a casa, però questo è il calcio, bisogna sapere accettare i risultati del campo. Pensiamo che nelle ultime quattro partite abbiamo fatto il nostro dovere, per cui dobbiamo ritornare a fare quello che in casa abbiamo fatto ultimamente. Sono sicuro che davanti a uno stadio del genere la squadra farà una grande partita».

Sul Padova di Andreoletti, reduce da quattro risultati utili consecutivi, il giudizio è netto:

«Il Padova è una squadra costruita con intelligenza, con un bravo allenatore. Non vinci quattro partite in trasferta, su campi anche difficili, se non hai spirito e qualità. Detto questo, noi siamo il Palermo, giochiamo in casa nostra, abbiamo la nostra gente e dobbiamo fare una grande partita».

Restano ancora alcuni dubbi di formazione, legati soprattutto alle condizioni fisiche di alcuni giocatori:

«Domani mattina faremo ancora qualcosa in hotel, dobbiamo capire qualche giocatore come sta. Chiaramente qualcuno dobbiamo cercare di recuperarlo, però io domani manderò in campo chi starà bene. Come ho fatto ad Avellino, perché i giocatori mezzi e mezzi è inutile rischiarli. Abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza, per cui chi andrà in campo saranno quelli che saranno al 100%».

Il Palermo è in serie positiva da cinque gare e Inzaghi non nasconde le ambizioni:

«Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto il nostro dovere. Poi è chiaro che vorremmo sempre vincere, ci sono gli avversari, però domani è inutile nasconderci: abbiamo una grande possibilità, abbiamo la possibilità di chiudere bene l’anno, di fare un altro balzo in avanti in classifica. Mi aspetto di vedere quello che ho visto negli ultimi allenamenti».

Infine, un messaggio ai tifosi rosanero in vista della chiusura dell’anno:

«Ai tifosi rosanero posso solo augurare buone feste e buon anno. Noi abbiamo una grande responsabilità domani di fargli passare una bellissima giornata. Mi auguro che la squadra dia tutto a se stessa e che poi l’anno inizi come sono state queste ultime cinque partite».