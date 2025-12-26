Andreoletti carica il Padova: «Portare così tanti tifosi a Palermo è già una vittoria»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025

Il Padova si prepara a vivere una vigilia diversa dal solito. Sabato, al Renzo Barbera, i biancoscudati affronteranno il Palermo in un clima speciale, tra stadio vicino al tutto esaurito e gemellaggio tra le tifoserie. Un contesto che Matteo Andreoletti definisce carico di significati, ma anche di insidie.

«È una settimana molto particolare – ha spiegato il tecnico – non siamo abituati a giocare durante le feste e questo si avverte. Il clima è diverso, ma ci arriviamo bene, reduci da un ottimo momento di risultati. La Serie B però non ti lascia scampo e dobbiamo stare sul pezzo già da domani».

Sul piano fisico, la situazione del gruppo è stabile: «Siamo gli stessi dell’ultima partita, nulla di particolare. Lasagna ha recuperato, per il resto stiamo bene e arriviamo in buone condizioni».

L’ambiente del Barbera, con circa 30 mila spettatori attesi, non spaventa Andreoletti, che anzi lo considera un valore aggiunto: «Si prepara quasi da sola una partita così. Abbiamo già giocato in stadi importanti, ma domani sarà speciale anche per il gemellaggio. Sarà una bellissima serata di sport e abbiamo voglia di giocarci questa partita nel migliore dei modi».

Uno dei nodi principali riguarda il centrocampo, dove il tecnico ammette di avere ancora qualche dubbio: «In mezzo siamo addirittura in sei o sette. Ci sono Baselli, Di Maggio, rientra Jonathan Silva e poi i quattro che hanno giocato di più. Il dubbio è se confermare l’ossatura che ci ha portato a questo momento positivo o scegliere soluzioni più strategiche in base al Palermo».

Sugli avversari, Andreoletti non ha dubbi: «Non ho nulla da insegnare. Il Palermo è una grandissima squadra, viene da tre vittorie casalinghe senza subire gol ed è tra le migliori difese del campionato. Ha avuto una piccola flessione, ma ora è in ripresa. Detto questo, non voglio piangermi addosso: per qualcuno può sembrare una partita proibitiva, per noi non deve esserlo. Abbiamo voglia di misurarci e di far vedere le nostre qualità».

Anche le assenze in difesa dei rosanero non vengono lette come un vantaggio: «Le rose si costruiscono lunghe per questo. Il Palermo ha qualità per sopperire a qualsiasi mancanza, anche se importante».

Capitolo allenamento di Natale, scelta maturata insieme alla squadra: «Non avevo la smania di allenarmi il 25 dicembre. Ho parlato con i ragazzi, spiegando che un allenamento in più non avrebbe cambiato il risultato. Sono stati loro, con grande maturità, a scegliere liberamente di lavorare anche a Natale».

Sull’entusiasmo che circonda il Padova e sulle parole del Papu Gómez, Andreoletti frena: «Io devo fare il pompiere. È giusto sognare, ma la salvezza resta il nostro obiettivo. Un mese fa eravamo preoccupati, ora arrivano risultati positivi: questo campionato è pieno di insidie e serve equilibrio».

Infine, il passaggio più sentito riguarda i tifosi: «Vedere più di 400 persone partire da Padova per venire a Palermo, con tutte le difficoltà del periodo, è straordinario. Al di là del gemellaggio, questa risposta certifica il nostro percorso. Per me, dal mio punto di vista, è già una grandissima vittoria. Poi andremo in campo per fare punti, ma questa risposta dei tifosi vale tantissimo».

Ultimissime

Andreoletti carica il Padova: «Portare così tanti tifosi a Palermo è già una vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025

Palermo-Padova, Inzaghi: «Dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025

City Football Group lascia il Mumbai FC: cedute le quote dopo sei anni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025

Esclusivo mercato Palermo, può tornare di moda un pupillo di Inzaghi

Giorgio Elia Dicembre 26, 2025

Stadio Barbera, accordo Comune–Palermo FC: via libera alla transazione da 4,9 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025