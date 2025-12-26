Stadio Barbera, accordo Comune–Palermo FC: via libera alla transazione da 4,9 milioni

La Giunta comunale di Palermo ha approvato l’autorizzazione alla stipula di un contratto di transazione tra il Comune di Palermo e la Palermo F.C. S.p.A. per un importo complessivo pari a 4 milioni e 900 mila euro. La delibera è stata adottata su proposta dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo.

L’accordo consente di coprire integralmente le spese sostenute dal club rosanero per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati allo stadio Renzo Barbera, chiudendo definitivamente ogni pretesa economica e qualsiasi contenzioso legato ai lavori eseguiti sull’impianto.

La transazione tiene conto delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Area del Patrimonio e viene definita come una soluzione equilibrata, nell’interesse dell’Ente e della città, capace di garantire certezza amministrativa e continuità negli interventi di manutenzione dello stadio.

«Con questo atto – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – l’Amministrazione dimostra di essersi rimessa pienamente in campo sullo stadio Barbera, affrontando con responsabilità questioni rimaste irrisolte per troppo tempo e tornando ad impiegare risorse economiche sull’impianto. La transazione rafforza il rapporto con il Palermo FC e ci consente di guardare avanti, programmando interventi di manutenzione e ammodernamento per rendere lo stadio sempre più sicuro, funzionale e accogliente per tifosi e città».

Sulla stessa linea l’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, che ha sottolineato come «la delibera approvata sia il frutto di un lavoro puntuale e trasparente, capace di tenere insieme la tutela dell’interesse pubblico e il riconoscimento degli interventi effettivamente eseguiti dalla società. Questa transazione chiude una fase complessa e apre una nuova stagione di collaborazione sinergica con il Palermo FC, nella prospettiva di investire con continuità sulla manutenzione e sull’ammodernamento del Barbera».

L’accordo rappresenta dunque un passaggio chiave nei rapporti tra Comune e società rosanero, ponendo le basi per una gestione più strutturata e condivisa di uno degli impianti sportivi più rappresentativi della città.