Corriere dello Sport: “Il Pescara riflette su Verre”

Ultimi sette giorni di trattative con il Pescara che si prepara a vivere un finale di mercato da protagonista. La squadra di Vincenzo Vivarini ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti e il direttore sportivo Pasquale Foggia è al lavoro per colmare le lacune.

Come riportato da Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, in difesa si registra un avvicinamento tra il Pescara e la Ternana per il trasferimento di Bruno Martella, 33 anni, originario di Pineto e cresciuto nel vivaio biancazzurro. Sotto osservazione anche Giorgio Cittadini dell’Atalanta, sul quale si è inserito con decisione il Bari.

A centrocampo, spiega Renzetti nel Corriere dello Sport, dovrebbe sfumare la pista Silvano Vos, destinato al Bra neopromosso in C. Rimane vivo l’interesse per Andrea Ghion del Sassuolo, obiettivo complicato, e per Federico Zuccon dell’Atalanta. In mediana resta sul tavolo anche il nome di Valerio Verre, 31 anni, del Palermo: la società abruzzese sta ancora riflettendo sul suo ingaggio.

In attacco l’idea suggestiva porta al ritorno di Gianluca Lapadula, oggi allo Spezia, mentre si continua a seguire Luca Moro del Sassuolo. In uscita, quasi certo l’addio di Georgi Tunjov, mentre il giovane Matteo Dagasso, 21 anni, ha ricevuto la convocazione in Under 21 da parte del tecnico Silvio Baldini.

Un finale di mercato intenso, dunque, per il Pescara, che secondo Renzetti sul Corriere dello Sport dovrà muoversi con decisione per consegnare a Vivarini una squadra più competitiva e pronta alle sfide della stagione.