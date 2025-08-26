Corriere dello Sport: “Doppio colpo Reggiana. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Bari è a un passo da Leonardo Cerri, attaccante classe 2002 della Juventus Next Gen. Un gigante di quasi due metri, romano di nascita e cresciuto nel vivaio del Pescara, che lo scorso anno ha collezionato 31 presenze e 3 reti in Serie B con la Carrarese. Come riportano Antonio Guido e Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, la trattativa con i bianconeri è avviatissima e Cerri potrebbe diventare subito l’alternativa a Moncini, soprattutto dopo l’infortunio di Gytkjaer che salterà anche la gara contro il Monza.

Il club pugliese guarda anche alla difesa: tra le piste principali c’è Giorgio Cittadini, centrale classe 2003 dell’Atalanta reduce dal prestito al Frosinone. Per il centrocampo resta invece in stand-by la trattativa con Ebrima Darboe della Roma, che prima dovrà rescindere il contratto. In uscita, il Bari valuta il futuro di Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano che potrebbe trasferirsi all’estero dopo l’arrivo di Partipilo, mentre su Giacomo Manzari è forte l’interesse dell’Ascoli.

Sul fronte delle altre società, Guido e Boccucci spiegano sul Corriere dello Sport che il Cesena è pronto ad accogliere Michele Castagnetti dalla Cremonese, mentre il Cagliari continua a insistere per l’attaccante Cristian Shpendi. Il Venezia, invece, ha completato l’operazione Ahmed Sidibe, difensore francese classe 2001 acquistato dagli sloveni del Koper per un milione di euro, contratto fino al 2028.

Spunti anche in casa Sampdoria, che resta in pressing sull’Atalanta per il giovane difensore Tommaso Del Lungo, mentre il Monza ha ceduto Silvere Ganvoula agli arabi dell’Al Fayha e contestualmente ha blindato il talento Samuele Capolupo con un rinnovo fino al 2028.

Capitolo Reggiana: oltre all’arrivo già definito di Giangiacomo Magnani dal Palermo, gli emiliani stanno puntando con decisione su Alexander Jallow, esterno svincolatosi dal Brescia. Non solo: attenzione anche a Tommaso Corazza del Bologna e a Fabrizio Caligara del Sassuolo.

Un mercato in pieno fermento, come sottolineano ancora Guido e Boccucci nel Corriere dello Sport, che continua a ridisegnare i volti della prossima Serie B.