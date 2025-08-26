Corriere dello Sport: “Cremonese su Vardy. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Lecce prosegue la sua tradizione offensiva pescando ancora dall’Est Europa. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Pantaleo Corvino ha chiuso per l’arrivo di Nikola Stulic, attaccante serbo classe 2001 acquistato dallo Charleroi. L’operazione prevede un costo di 5,5 milioni più 500 mila euro di bonus, con contratto triennale e opzione per altri due. Un investimento che conferma la linea societaria dopo colpi come Krstovic, con la speranza di replicare il percorso di grandi nomi legati al dirigente salentino, da Vucinic a Vlahovic.

Ore caldissime anche in casa Parma, che – scrive Trotta sul Corriere dello Sport – ha presentato un’offerta ufficiale al Rennes per Jordan James, centrocampista classe 2005. In entrata si muove pure il Cagliari, pronto ad accogliere Marco Palestra (20) in prestito oneroso e in trattativa per Anass Salah-Eddine della Roma. Resta nel mirino anche Stefan Posch del Bologna, mentre il croato Marko Rog è rientrato in gruppo dopo i problemi che hanno frenato il suo trasferimento al Fatih Karagümrük.

Capitolo Como: secondo quanto evidenziato ancora da Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha respinto un’offerta monstre del Tottenham da 65 milioni più 10 di bonus per Nico Paz, blindando il talento che punta comunque a tornare al Real Madrid a fine stagione. In entrata, dialoghi aperti con il Milan per Alex Jimenez e osservazioni sul portiere svedese Noel Tornqvist.

La Cremonese, invece, si conferma protagonista assoluta del mercato cadetto. In arrivo l’attaccante Faris Moumbagna dal Marsiglia, con visite mediche fissate per oggi, e contatti per Andrea Colpani del Monza. L’ultima suggestione riguarda addirittura Jamie Vardy, svincolato dopo la lunga esperienza al Leicester.

Infine, mosse importanti anche da parte di Sassuolo e Udinese: i neroverdi hanno accolto Nemanja Matic, 37 anni, arrivato in Italia per le visite e pronto a firmare un contratto annuale con opzione, mentre i friulani hanno messo sotto osservazione Adam Buksa, nuovo riferimento offensivo.

Un mercato in continua evoluzione che, come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, non smette di regalare colpi e sorprese a pochi giorni dalla chiusura.