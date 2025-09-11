Corriere dello Sport: “Il City abbraccia Gigio. Manchester si spacca”

LONDRA – Gigio Donnarumma ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura al Manchester City. Dopo la lunga telenovela estiva con il Paris Saint-Germain, il portiere della Nazionale italiana è approdato alla corte di Guardiola e si prepara al debutto in Premier League. Come riporta il Corriere dello Sport nell’analisi di Gabriele Marcotti, l’arrivo dell’ex numero uno parigino ha diviso l’opinione pubblica inglese.

Il City ha infatti salutato Ederson, ceduto al Fenerbahce dopo otto stagioni memorabili e un palmarès ricchissimo: sei Premier League, due FA Cup, quattro Coppe di Lega e la Champions del 2023. Una scelta dettata anche dall’età – 32 anni – e dal contratto in scadenza a giugno, che il club non intendeva rinnovare a cifre elevate. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’idea iniziale di Guardiola era affrontare la stagione con lo stesso Ederson e con James Trafford, 22 anni, rientrato dal prestito al Burnley dopo un campionato da protagonista.

Poi, la virata improvvisa. L’occasione di prendere Donnarumma, appena 26enne, non poteva essere lasciata sfumare. Per un club abituato a pianificare nei dettagli, la mossa ha sorpreso molti. I media inglesi hanno subito sollevato dubbi sulle qualità di Donnarumma con i piedi, sottolineando la differenza rispetto a Ederson, abituato a essere un vero regista aggiunto. Ma, come ricorda il Corriere dello Sport citando ancora Marcotti, il Manchester Evening News ha invitato alla calma: Guardiola ha già dimostrato di saper adattare il proprio gioco alle caratteristiche dei fuoriclasse, come accaduto con Haaland, e farà lo stesso con Donnarumma.

Resta invece in bilico il futuro di Trafford, colpevole di un errore con i piedi proprio alla prima di campionato. «Discorsi che lasciano il tempo che trovano – scrive il Corriere dello Sport nell’approfondimento di Gabriele Marcotti – perché sarà il campo a dare il suo verdetto». Intanto, per Donnarumma potrebbe arrivare subito un battesimo di fuoco: il derby di Manchester contro lo United, in programma domenica.