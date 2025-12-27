Corriere dello Sport: “Genoa scatenato sul mercato. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Genoa di Daniele De Rossi è tra le società più attive di questa sessione invernale. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il tecnico rossoblù ha chiesto una piccola rivoluzione alla dirigenza, individuando tre ruoli chiave da rinforzare: portiere, centrocampista e attaccante.

Per il centrocampo il nome caldo resta quello di Niccolò Pisilli. I dialoghi con la Roma sono considerati molto avanzati e, come sottolinea ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, a breve è previsto un incontro tra l’agente del classe 2004 e il club giallorosso per definire il futuro del giovane talento. Sul giocatore restano vigili Sassuolo, Torino e Verona, ma il rapporto di stima e fiducia tra Pisilli e De Rossi consente al Genoa di mantenere un vantaggio concreto nella corsa al centrocampista.

Per la porta il profilo individuato è quello di Mattia Perin. L’estremo difensore della Juventus ha già manifestato la propria disponibilità a un ritorno in Liguria, dove è cresciuto e ha giocato fino alla stagione 2020-21. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per provare a trovare l’intesa economica anche con il club bianconero, con cui Perin è legato da un contratto fino al 2027. Secondo quanto evidenziato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Genoa spinge, ma l’operazione resta complessa.

Capitolo attacco: De Rossi mantiene un rapporto solido con Edin Dzeko, ma al momento non risultano trattative concrete per portare il bosniaco in rossoblù. L’ex Roma ha firmato in estate un contratto annuale con opzione con la Fiorentina, a 1,8 milioni di euro a stagione. L’ostacolo principale, come rimarca ancora Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, è di natura economica.

Intanto il Torino si muove anche su altri tavoli. Oltre a Marianucci del Napoli, i granata hanno chiesto informazioni per Leonel Perez, centrocampista argentino dell’Huracan. Sul classe 2003 si registra l’interesse del Palmeiras, mentre in passato era stato seguito anche da Bologna e Fiorentina.

Situazione diversa in casa Lecce, dove la priorità è cedere i giocatori fuori dal progetto tecnico. Per Tiago Gabriel, invece, verranno prese in considerazione soltanto offerte fuori mercato. Il difensore portoghese è esploso in questa stagione, attirando l’attenzione della Premier League e dell’Inter. La valutazione del club salentino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Chiude il quadro il Cagliari, che punta al ritorno di Alberto Dossena. I rossoblù hanno già avviato i contatti con il Como e attendono una risposta. Angelozzi segue inoltre con attenzione la situazione di Nicolussi Caviglia, in prestito con obbligo di riscatto dal Venezia alla Fiorentina. Sempre sul fronte Como, arrivano conferme sulla decisione del Real Madrid di riportare alla base Nico Paz in estate: il talento argentino ha già rifiutato una ricca offerta del Tottenham per rispettare il percorso concordato con i blancos.