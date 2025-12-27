Repubblica: In 30mila per la sfida al Padova “Chiudiamo l’anno in bellezza”

Il Palermo vuole chiudere l’anno nel migliore dei modi e lo farà davanti al proprio pubblico. Alle 17.15, al “Renzo Barbera”, va in scena la sfida contro il Padova che conclude il 2025 prima della pausa natalizia. Un appuntamento cruciale per i rosanero, come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, con Inzaghi deciso a rilanciare la squadra dopo il rocambolesco 2-2 di Avellino.

«Il Palermo sta bene, dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi», ha detto Inzaghi alla vigilia. Parole che, come sottolinea ancora Alessandro Geraci sulle pagine di Repubblica Palermo, riflettono la volontà di dare continuità agli ultimi risultati: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare. Il Palermo è a quota 30 punti, in piena corsa per le zone alte della classifica, in un campionato dove le distanze si sono ormai accorciate e solo il Frosinone capolista conserva un margine significativo.

Il Padova arriva al Barbera con 22 punti e una classifica che resta fluida: con un successo potrebbe scavalcare Juve Stabia ed Empoli. Ma il rendimento interno dei rosanero è un fattore chiave. Come evidenzia Repubblica Palermo, a firma di Alessandro Geraci, il Palermo è la terza miglior squadra del campionato in casa, con cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, oltre a vantare la miglior difesa della Serie B con appena 13 reti incassate, al pari di Monza e Modena.

Il Barbera sarà ancora una volta una spinta decisiva: sono attesi 30.186 spettatori. «Mi aspetto una grande prestazione — ha aggiunto Inzaghi — il Padova è una squadra costruita con intelligenza, ma noi siamo il Palermo». Un concetto ribadito da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, che sottolinea il clima di fiducia attorno a una squadra imbattuta da cinque turni.

Sul piano tecnico, Inzaghi deve fare i conti con assenze e acciacchi. Pohjanpalo, capocannoniere del torneo con 11 reti, sarà il riferimento offensivo, opposto a Bortolussi, miglior marcatore dei veneti con sei gol. Nel 3-4-2-1 rosanero Joronen sarà tra i pali, mentre la difesa è tutta da ridisegnare: Peda prenderà il posto dello squalificato Bani, affiancato da Ceccaroni, con Bereszynski in recupero. Sugli esterni Gyasi sarà adattato a destra, Augello agirà a sinistra. In mezzo Segre e Ranocchia, sulla trequarti Palumbo e Le Douaron.

L’obiettivo è chiaro: chiudere il 2025 con una vittoria, fare festa al Barbera e presentarsi alla ripresa con slancio, in attesa del mercato e della volata finale.