Repubblica: “Palermo-Padova, il ritorno della memoria: da Brunori a un addio annunciato”

La storia, a Palermo, tende a ripetersi. Cambiano i protagonisti, mutano i contesti, ma certi incroci restano carichi di significato. La sfida contro il Padova riporta inevitabilmente alla mente la stagione 2021/22, quando Matteo Brunori divenne il simbolo del riscatto rosanero con il gol decisivo nella finale playoff di Serie C. Un ricordo vivido, come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, che accompagna l’attualità di una gara nuovamente centrale nel cammino del Palermo.

Quella promozione maturò al termine di una stagione complessa, segnata da un avvio altalenante sotto la guida di Giacomo Filippi e da un rendimento esterno deludente. La svolta arrivò con l’esonero del tecnico e l’approdo in panchina di Silvio Baldini, già passato da Palermo nel 2003 e tornato in viale del Fante dopo 18 anni. Come ricostruisce Alessandro Geraci sulle pagine di Repubblica Palermo, Baldini seppe rimettere ordine tattico e mentale a una squadra smarrita, guidandola in una cavalcata culminata nel trionfo del 12 giugno 2022.

Il “Renzo Barbera”, gremito da circa 34.000 tifosi, fu teatro di una festa collettiva che sancì il ritorno tra i cadetti dopo tre anni di assenza. L’andata all’Euganeo, vinta 1-0 dal Palermo, rimane nella memoria per la rovesciata di Marconi sulla linea a salvare il risultato e per il gol decisivo di Floriano. Al ritorno, invece, fu Brunori a prendersi la scena. Come ricorda Repubblica Palermo, a firma di Alessandro Geraci, l’attaccante sfiorò il vantaggio già al 14’, prima di colpire al 23’ su rigore dopo un fallo di mano di Pelagatti: un’esecuzione fredda che fece esplodere lo stadio.

Il Palermo controllò poi senza affanni la gara, mentre il Padova faticò a reagire. Brunori, capocannoniere del girone con 22 reti, mise il sigillo definitivo su una stagione esaltante, incarnando alla perfezione il lavoro di Baldini e la rinascita di un gruppo che sembrava alla deriva. Un passaggio storico che oggi torna d’attualità, perché proprio Brunori, dopo 175 presenze in quasi cinque anni, appare vicino all’addio. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il mercato di gennaio potrebbe aprire nuovi scenari: Sampdoria, Monza, Modena o Cremonese restano ipotesi concrete.

Il presente, però, impone di guardare avanti. Palermo-Padova è di nuovo una partita che pesa, seppur con ambizioni e prospettive differenti. Il passato resta inciso nella memoria del Barbera, ma il futuro di Brunori e dei rosanero è pronto a scrivere un nuovo capitolo.