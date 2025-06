Corriere dello Sport: “Como scatenato. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Como continua a confermarsi una delle realtà più dinamiche di questo mercato. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha chiuso il colpo Martin Baturina, talento classe 2002 della Dinamo Zagabria. Il rilancio decisivo è stato quello da 18 milioni di euro più 7 di bonus, che ha sancito l’accordo definitivo tra le parti. Un’operazione maturata in un clima di fiducia, favorito anche dal sì del calciatore e dai continui contatti tra la dirigenza lombarda e Cesc Fabregas, figura di riferimento del nuovo progetto tecnico.

Non è andata invece a buon fine la trattativa per Yeremay Hernandez, esterno spagnolo classe 2002: come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il giocatore ha declinato l’offerta del Como, bloccando l’affare. In uscita, resta da monitorare la posizione di Alieu Fadera, ex Genk, finito nel mirino di alcuni club sia italiani che stranieri.

Kostic nel mirino dell’Atalanta

In chiave esterni offensivi, si registra l’interessamento dell’Atalanta per Filip Kostic. Il serbo è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Fenerbahce e sarà valutato da Igor Tudor. Tuttavia, il club turco non ha ancora mollato la presa, e potrebbe tornare alla carica per riportare il classe ’92 in rosa, considerando il suo buon rendimento in Turchia.

Panchine e manovre in corso

Il fronte allenatori è in continuo fermento. Come riportato da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il Pisa – che ha ormai lasciato strada libera al Palermo per Pippo Inzaghi – sta definendo una rosa di nomi da proporre al patron Alexander Knaster. Tra i candidati principali figurano Alberto Gilardino, nel mirino anche di Lecce, Parma e Cremonese, e Mario Frick, ma la lista è più ampia e comprende anche Daniele De Rossi. Proprio De Rossi è seguito con attenzione dalla Cremonese, che ha avviato contatti con i suoi agenti, e che nel frattempo valuta Gianluca Petrachi per il ruolo di direttore sportivo.

Il Parma invece resta vigile su Paolo Vanoli e Raffaele Palladino, profili considerati prioritari rispetto a Gilardino e De Rossi.

Ufficialità e operazioni in uscita

Sul fronte cessioni, Diego Coppola ha accettato l’offerta del Brighton: il Verona incasserà 11 milioni di euro, con una clausola del 15% sulla futura rivendita. Ufficiale anche il trasferimento di Ionut Radu al Celta Vigo, con contratto fino al 2029. Infine, l’Atletico Madrid ha annunciato l’ingaggio a titolo definitivo del portiere Juan Musso, completando così una delle operazioni più attese in Liga.