Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. Rivoluzione Bari”

Provvidenziale, incommensurabile Moncini. Il Bari ritrova sorriso e sostanza grazie al suo bomber, capace di incidere ancora una volta a gara in corso. Come racconta Antonio Guido sul Corriere dello Sport, Longo chiama e Moncini risponde presente, decidendo la sfida del “Manuzzi” con un’incornata secca e precisa su cross dalla sinistra di Nikolaou. Una vittoria pesante, costruita con applicazione e sacrificio, che restituisce ossigeno alla classifica e fiducia all’ambiente, come sottolinea ancora Antonio Guido del Corriere dello Sport.

Il Bari aveva messo la partita sui binari giusti con Rao, autore del vantaggio grazie a un tiro a giro imprendibile, prima del pareggio di Ciervo che aveva rimesso tutto in discussione. Poi ci ha pensato Moncini, il “principe del part-time”, già decisivo a inizio stagione insieme a Cerri contro il Padova, a timbrare il cartellino nel momento chiave. Un gol che vale molto più dei tre punti, come evidenzia Antonio Guido sulle colonne del Corriere dello Sport.

Cancellati due tabù.

La rete di Moncini spezza due digiuni pesantissimi: quello personale, con il ritorno al gol dopo 90 giorni, e quello collettivo, con una vittoria esterna che al Bari mancava da undici mesi. L’ultimo successo lontano dal San Nicola risaliva al 22 febbraio 2025 a Mantova: 337 giorni senza esultare in trasferta. È il sesto centro stagionale per l’attaccante, che firma una partita giocata con la testa e vinta col cuore, come rimarca Antonio Guido del Corriere dello Sport. Inoltre, il Bari torna a vincere dopo nove giornate e lo fa ancora una volta contro il Cesena, confermando una tradizione favorevole che negli ultimi dodici anni parla di due vittorie e tre pareggi.

Con l’arrivo di Moreno Longo in panchina, la squadra ha subito centrato l’obiettivo, mostrando compattezza, umiltà e una gestione più attenta delle energie. Un Bari pratico ed essenziale, capace di inserirsi nel gruppo delle squadre a quota 20 punti insieme a Reggiana, Entella e Spezia.

Ecco Esteves.

Intanto il mercato consegna a Longo un nuovo rinforzo. È ufficiale l’arrivo di Tomás Esteves dal Pisa con la formula del prestito. Terzo portoghese della storia biancorossa, Esteves è cresciuto nel Porto, con cui ha vinto la Youth League 2018-2019 e il campionato portoghese nel 2019-2020. In Italia ha collezionato 53 presenze e una rete con il Pisa, contribuendo alla promozione in Serie A nella scorsa stagione. Il centrocampista si allenerà subito con i nuovi compagni, mentre l’attenzione resta puntata su un reparto che il Bari intende ulteriormente rinforzare con un profilo di personalità.

Transfert per Cuni.

Piccolo intoppo burocratico, infine, per Marvin Cuni. L’attaccante albanese ha seguito la squadra a Cesena, ma è ancora in attesa del transfert internazionale dal Rubin Kazan, atteso nelle prossime ore.