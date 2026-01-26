Corriere dello Sport: “Inzaghi spinge per rinforzare il Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato entra nel vivo e il Frosinone accelera. Come riportano Massimo Boccucci e Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, nell’operazione che ha portato Edoardo Motta dalla Reggiana alla Lazio è rientrato anche Pietro Pinelli, centrocampista classe 2005 che arriva in prestito alla corte di Davide Dionigi. Un tassello giovane, ma non sufficiente: il tecnico attende rinforzi più strutturati per affrontare la seconda parte di stagione, come evidenziano ancora Boccucci e Febbo del Corriere dello Sport.

Oggi dovrebbe essere il giorno dell’ufficializzazione di Francesco Vicari, ormai ai saluti con il Bari, mentre resta aperta la pista che porta a Yeferson Paz del Sassuolo, possibile innesto in prestito fino a fine stagione. Con il club neroverde si discute anche dell’eventuale arrivo del portiere Giacomo Satalino, che andrebbe a colmare numericamente il vuoto lasciato da Motta. Per l’attacco, la prima opzione resta Giacomo Corona del Palermo, profilo giovane e seguito con attenzione, come scrivono Massimo Boccucci e Giancarlo Febbo sulle colonne del Corriere dello Sport.

Giornata chiave anche per Alberto Cerri: con il Como è stata raggiunta un’intesa completa per la cessione a titolo definitivo. Il club lariano contribuirà all’ingaggio nella stagione in corso, mentre l’attaccante firmerà un contratto biennale da 300 mila euro a stagione. Subito dopo toccherà ad Alessandro Di Pardo, per il quale il direttore sportivo Fusco ha già definito ogni dettaglio con procuratore e Cagliari, proprietario del cartellino. Raffaele Celia, invece, è in attesa del trasferimento al Benevento, capolista del girone C di Serie C.

In casa Frosinone, dopo le cessioni in prestito di Alessandro Selvini al Forlì e di Davide Biraschi, rientrato a giocare in Turchia, è arrivata anche l’ufficialità di Antonio Fiori, esterno offensivo classe 2003 prelevato dal Mantova con la formula del prestito con diritto di opzione. Oggi potrebbe essere il giorno di un ulteriore innesto sulle corsie: Seydou Fini, classe 2006 di proprietà del Genoa, pronto a trasferirsi in Ciociaria con la formula del prestito secco fino a fine stagione, come sottolineano Boccucci e Febbo del Corriere dello Sport.

Si muove anche il Pescara, alla ricerca disperata di una via d’uscita da una stagione complicata. Dopo l’arrivo del difensore Davide Bettella dal Catanzaro, il club di Sebastiani è pronto ad annunciare il ritorno di Gaston Brugman, atteso in città per la firma e poi subito a disposizione del tecnico Gorgone.

Sul fronte Palermo, proseguono le manovre per regalare nuovi rinforzi a Inzaghi. L’obiettivo principale resta Matteo Tramoni, titolare nel Pisa, mentre appare più concreta la pista che porta a Dennis Johnsen della Cremonese, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in Sicilia. Sullo sfondo resta il nome di Dany Mota del Monza. La probabile cessione di Salim Diakitè potrebbe infine aprire a una soluzione a sorpresa, come Morten Thorsby, centrocampista oggi al Genoa e già portato in Italia da Osti ai tempi della Sampdoria.