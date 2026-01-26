Corriere dello Sport: “Palermo super con nuovi gol”

C’è un Palermo a due facce: solido, affidabile, quasi impeccabile sul piano difensivo, ma ancora incompleto negli ultimi metri. È la fotografia tracciata da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, dove emergono numeri importanti che però non trovano piena corrispondenza in classifica. Secondo l’analisi di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, la serie di otto partite consecutive a segno si è fermata, mentre la fase difensiva continua a produrre dati da primato.

Il Palermo non perde da nove gare ufficiali e nelle ultime quattro partite ha incassato una sola rete, quella di Marras nel recupero di Mantova. Un rendimento che certifica una crescita evidente, ma che non basta a reggere il ritmo delle squadre di vertice, più continue e ciniche sotto porta.

Nelle 23 partite stagionali disputate, Coppa Italia compresa, i rosanero non hanno mai subito gol nei primi 30 minuti di gioco. Un record assoluto non solo in Italia, ma anche nelle principali leghe europee. Inoltre, la porta di Joronen è rimasta finalmente inviolata in trasferta, evento che non si verificava da settembre.

Il limite, però, resta negli ultimi venti metri. L'attacco del Palermo è il quarto del campionato, ma in troppe occasioni la squadra ha raccolto meno di quanto prodotto, sprecando chance determinanti per fare il salto di qualità.

Da qui il capitolo mercato. La dirigenza ha chiarito che arriverà un solo attaccante, il profilo destinato a raccogliere l’eredità di Brunori: un giocatore con gol, personalità e spirito vincente. Il nome che accende la fantasia resta Matteo Tramoni, oggi titolare nel Pisa, mentre resta calda la pista che porta a Dennis Johnsen della Cremonese, già aperto al trasferimento. Sullo sfondo Dany Mota, fermo per infortunio, e la possibile uscita di Diakitè, che potrebbe liberare spazio per un ulteriore innesto, forse a centrocampo. Una fase delicata, che secondo il Corriere dello Sport potrebbe trovare soluzione solo nelle ultime ore di mercato.