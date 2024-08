Coppa Italia Serie C: definiti gli Ottavi di finale

E’ stato delineato il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Le squadre torneranno in campo il 26, 27 e 28 novembre per le sfide che definiranno le 8 qualificate ai quarti. Di seguito gli accoppiamenti:

Gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C (26 – 28 novembre)

Giana Erminio – Pro Vercelli

Torres – Milan Futuro

LR Vicenza – Rimini

Padova – Caldiero Terme

Giugliano – Avellino

Perugia – Arezzo

Potenza – Team Altamura

Catania – Trapani