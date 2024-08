Serie A: inizia male la stagione del Como. All’Allianz Stadium la Juventus vince 3-0, la classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Juventus e Como. La squadra di Fabregas, nella prima frazione di gioco, prova a gestire la sfera senza paura con un possesso palla prolungato ma spesso sterile. E’, infatti, la Juventus a rendersi pericolosa in più occasioni. A sbloccarla è Mbangula al 23′ che con un destro a giro, infila Pepe Reina sull’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore. A raddoppiare ci pensa Weah, il terzino sfrutta un cross basso dalla sinistra e colpisce la sfera superando per la seconda volta Reina al 45′. Il primo tempo termina sul punteggio di 2-0 per i bianconeri.

Nella seconda frazione di gioco, la Juventus sfiora il gol in diverse situazioni subendo poco o nulla. Nell’ultimo quarto di match, i bianconeri si limitano a gestire il possesso cercando di difendere il risultato. Nei minuti finali Cambiaso realizza la rete del definitivo 3-0.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Atalanta 3

Verona 3

Lazio 3

Juventus 3

Milan 1

Genoa 1

Inter 1

Torino 1

Bologna 1

Fiorentina 1

Parma 1

Udinese 1

Cagliari 1

Empoli 1

Monza 1

Roma 1

Lecce 0

Como 0

Venezia 0

Napoli 0