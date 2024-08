Corriere dello Sport: “Como su De Sciglio. Asta per Caso, tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Cagliari continua a seguire con fiducia la situazione di Gianluca Gaetano (24). Nonostante il momento difficile del Napoli dopo la sconfitta contro il Verona, che potrebbe aver rallentato le trattative, la volontà del centrocampista di trasferirsi in Sardegna è chiara. Gaetano ha già un accordo con i rossoblù e desidera tornare dove ha lasciato un’ottima impressione. Tuttavia, resta ancora una distanza sulla cifra richiesta dal Napoli, che continua a chiedere 12 milioni di euro più bonus, ma l’ottimismo rimane e si attende un’intesa.

Sul fronte Como, il club ha mostrato interesse per il terzino Mattia De Sciglio (31), anche se i sondaggi non sono ancora stati approfonditi. Nel frattempo, sono stati avviati colloqui con il Milan per Filippo Terracciano (21), giovane duttile che potrebbe lasciare Milano in cerca di più minuti di gioco, con il Como in pole position per acquisirlo. Sergi Roberto (32), svincolato e accostato anche alla Fiorentina, è una richiesta di Cesc Fabregas (37).

Il Monza è deciso a riportare Alessio Zerbin (25) dal Napoli, dopo la positiva esperienza della scorsa stagione con la maglia biancorossa. I colloqui tra le parti riprenderanno a breve con l’obiettivo di trovare un accordo. Oltre all’attacco, l’ad Adriano Galliani è focalizzato sulla ricerca di un nuovo portiere, con Stefano Turati (22) del Sassuolo come prima scelta. Nonostante le resistenze del Sassuolo, il Monza sembra determinato a concludere l’operazione.

Il Genoa, invece, si concentra sul rinforzo del centrocampo e dell’attacco negli ultimi giorni di mercato. I nomi principali per la mediana sono Fabio Miretti (21) e Tommaso Pobega (25), con il primo che rappresenta la priorità assoluta. Per l’attacco è stato considerato Joao Pedro (32), ma l’attaccante italo-brasiliano, insieme al Fenerbahce, non ha ancora dato risposte definitive.

Nel frattempo, Razvan Sava (22) ha completato le visite mediche con l’Udinese, firmando un contratto di quattro anni con opzione per un’ulteriore stagione, dopo un’operazione del valore di circa 2,5 milioni di euro più 3 di bonus. Resta da monitorare la situazione di Nehuen Perez (24), nel mirino del Porto, anche se c’è ancora distanza tra le due società. Infine, il Venezia ha ottenuto l’ok per ingaggiare Hans Nicolussi Caviglia (24) con un investimento complessivo di 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre Giuseppe Caso (25) ha attirato l’interesse di diversi club di Serie B, con Sassuolo ed Empoli in prima linea.