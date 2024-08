Gazzetta dello Sport: “Palermo su Moldovan. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

È stato un tema ricorrente di questo mercato, e la situazione continua a evolversi: stiamo parlando dei portieri. Più della metà delle squadre ha cambiato il proprio portiere (in alcuni casi anche più di uno) e almeno altre tre sono ancora alla ricerca. Tra queste, il Palermo, che deve sostituire l’infortunato Alfred Gomis. L’ipotesi Consigli è già sfumata, e sebbene siano stati proposti diversi nomi (tra cui Brenno, Kastrati, Nicolas e Costil), i più plausibili sembrano essere Radu (di proprietà dell’Inter, recentemente al Bournemouth) e soprattutto Moldovan (Atletico Madrid). Radu sembrava vicino al Sassuolo, ma l’operazione non è andata in porto, e Grosso ha ancora bisogno di un portiere, a meno che non ci siano ripensamenti su Turati (nei piani del Monza) o sullo stesso Consigli.

Il Frosinone è un’altra squadra che deve risolvere la questione del portiere, oltre a cercare un difensore e un centrocampista. La squadra è alla ricerca di un giovane portiere che possa competere con Cerofolini, e il nome in cima alla lista è quello di Sorrentino del Monza, che nei giorni scorsi è stato vicino al Venezia.

Tra gli altri movimenti, c’è un intrigo tra centrocampisti: la Cremonese ha chiesto Gerli al Modena, che al momento ha rifiutato, per liberare Majer, il quale interessa al Pisa. Tuttavia, l’arrivo di Abildgaard al Pisa potrebbe saltare a causa di un infortunio recente subito contro il Como. Alla Salernitana, la trattativa per Joao Pedro non si è ancora sbloccata, e come alternativa si sta valutando Jeff Reine-Adélaïde, recentemente svincolato dal RWD Molenbeek in Belgio. Oggi è previsto anche l’annuncio di Soriano.

Oggi è una giornata cruciale su più fronti: Nasti si sottopone alle visite mediche a Cremona, il Como potrebbe liberare Cassandro per il Catanzaro, che è pronto ad annunciare anche Seck e mantiene un occhio su Falletti della Cremonese. La Reggiana attende Fontanarosa dall’Inter, mentre la Carrarese incontrerà il Pisa per discutere di Hermannsson (interessato anche alla Reggiana) e Torregrossa. Il Modena non ha abbandonato l’idea di ingaggiare Di Pardo dal Cagliari (oltre a De Col del Vicenza), mentre il Bari rimane interessato a Partipilo del Parma. Infine, il Cosenza è alla ricerca di due attaccanti: Sankoh dello Stoccarda (che ha giocato nell’Heracles in Olanda) e il solito Favilli del Genoa.