Gazzetta dello Sport: “Flop Palermo, solito atteggiamento mediocre. Il punto dopo la prima giornata di serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul punto di giornata di serie B.

Le squadre di Serie B stanno diventando sempre più fluide ed elastiche, con sistemi di gioco apparentemente simili ma interpretati in modi differenti. La prima giornata del campionato ha visto ben otto versioni diverse di moduli. In particolare, 12 squadre hanno optato per la difesa a tre, una tendenza emersa già nel girone di ritorno della scorsa stagione, mentre 8 hanno preferito la difesa a quattro. Tuttavia, tra fase difensiva e offensiva, molte delle difese a tre si trasformano in cinque, e quelle a quattro si riducono a tre. Il modulo più utilizzato è stato il 3-4-2-1, adottato da Bari, Carrarese, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Pisa e Sampdoria. Anche Cosenza e Südtirol hanno schierato la difesa a tre, preferendo il 3-4-1-2, mentre Catanzaro, Cremonese e Spezia hanno optato per il 3-5-2. Tra le difese a quattro, si sono visti varianti come il 4-3-2-1 di Brescia e Reggiana, il 4-3-3 di Palermo, Salernitana e Sassuolo, il 4-3-1-2 del Cittadella, il 4-2-3-1 del Mantova e il 4-4-1-1 del Modena. Risalta l’ampio uso dei trequartisti e la ricerca di un gioco più elaborato, ma resta da vedere quanto durerà questa tendenza.

Tra le grandi, solo una ha veramente brillato: il Brescia, che ha battuto il Palermo mostrando continuità con l’ottima stagione precedente, grazie alle certezze tattiche, a un pizzico di follia e a una condizione atletica invidiabile. La Salernitana ha invece mostrato carattere, ribaltando uno 0-1 con due gol nel recupero, anche se la sua vera fisionomia sarà chiara solo a fine mercato. Convincente anche la Sampdoria, che ha pareggiato contro un valido Frosinone, e il Sassuolo, che ha sprecato una vittoria al 95’ sbagliando un rigore. Lo Spezia, nel primo tempo, ha dimostrato di poter ambire a una stagione migliore rispetto alla salvezza sofferta dell’anno scorso, mentre il Pisa, nella ripresa, ha mostrato la propria consistenza, candidandosi seriamente a un ruolo di protagonista.

Le sconfitte, però, non sono tutte uguali. La più rumorosa è stata quella della Cremonese, incapace di impensierire seriamente l’avversario nonostante una rosa di talenti. Meno pesante la caduta del Palermo, considerata la forza del Brescia, ma l’atteggiamento della squadra sembra ancora quello della mediocre stagione passata. Il tonfo del Bari è stato invece sorprendente per la fragilità dimostrata, deludendo una piazza che aveva risposto con quasi 22mila spettatori allo stadio. Più giustificabile il ko del Modena, che ha avuto un gol del pareggio annullato per un dettaglio, anche se Bisoli sperava in una prestazione migliore a Bolzano.

Le squadre neopromosse hanno iniziato la stagione con grande entusiasmo, come spesso accade. La Juve Stabia ha ottenuto la vittoria più brillante, sorprendendo tutti con un successo a Bari. Il Cesena, che ha vinto lo scontro diretto contro l’altra nuova arrivata Carrarese, è la squadra che sembra essersi rafforzata di più. Anche il Mantova merita applausi: sotto 2-0 contro la Reggiana, è riuscito a pareggiare e, come la Juve Stabia, continua a proporre un calcio coraggioso.