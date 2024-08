Gds: “Palermo, gli infortuni sono già un fattore. In un mese persi tre pilastri della squadra”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la situazione relativa agli infortuni.

In questa prima fase dell’era Dionisi-De Sanctis, il Palermo si trova a fare i conti con una vecchia e sgradita nemica: la sfortuna. Gli infortuni hanno colpito duramente la squadra, con la perdita di due pilastri del progetto tecnico, Lucioni e Segre, oltre ai portieri Gomis e Di Bartolo, nel giro di un solo mese.

L’allenatore Dionisi ha dovuto affrontare il ritiro e i primi impegni ufficiali senza due figure chiave, e l’assenza di leadership si è fatta sentire, come dimostrato nella partita contro il Brescia. Allo stesso tempo, il direttore sportivo De Sanctis è stato costretto a tornare sul mercato per cercare un nuovo portiere.

Il primo a cadere è stato Segre, che ha subito una microlesione al crociato dopo soli 13 minuti nella partita di precampionato contro la rappresentativa di Sondrio. Il suo ritorno è sperato dopo la sosta, ma molto dipenderà dalla velocità del suo recupero. Il centrocampista è fondamentale per il Palermo, che conta su di lui per formare un trio di centrocampo di alto livello insieme a Blin e Ranocchia.

Di Bartolo ha subito una frattura del quinto metatarso del piede destro pochi giorni dopo il suo arrivo a Palermo, lasciando incertezza sui tempi di recupero. Lucioni, invece, si è fermato alla vigilia dell’amichevole contro l’Oxford per una lesione all’anca, che potrebbe tenerlo fuori dal campo per un periodo prolungato.

Gomis ha subito la sorte peggiore: una lesione del tendine rotuleo che lo terrà fuori per quasi tutta la stagione, con un recupero stimato tra sei e otto mesi. Il portiere aveva fatto un ottimo inizio con il Palermo, subendo un solo gol durante il ritiro e parando un rigore in Coppa Italia, ma un infortunio a Brescia ha compromesso la sua stagione.

Anche Brunori è stato condizionato dagli infortuni, apparendo non al meglio nelle prime uscite ufficiali. La sua condizione fisica non è ancora ottimale, e ciò si è riflesso nelle sue prestazioni, dove ha avuto poche occasioni per brillare.

Con numerose partite ravvicinate all’orizzonte, Dionisi dovrà trovare soluzioni nuove e sperare che la sfortuna non colpisca ulteriormente la squadra. De Sanctis, dal canto suo, continua a cercare sul mercato i profili giusti per guidare la riscossa del Palermo. Tuttavia, è ancora più cruciale che chi scende in campo dia il massimo per portare il Palermo al successo e dedicare i tre punti a chi, al momento, non può contribuire sul campo.