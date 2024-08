Gds: “Palermo, De Sanctis stringe per il portiere”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su De Sanctis che stringe per l’arrivo di un nuovo portiere.

De Sanctis sperava di poter chiudere il capitolo del calciomercato, almeno per questi ultimi giorni, ma le recenti sfortunate vicende in casa Palermo hanno reso necessario un ulteriore intervento. Gli infortuni inaspettati e le delusioni sul campo hanno acceso un campanello d’allarme che la dirigenza rosanero non può ignorare. Di conseguenza, da qui alla fine del mese, si cercherà di intervenire ancora sul mercato per colmare i buchi rimanenti e rendere la rosa competitiva e completa per affrontare al meglio il lungo e difficile campionato di Serie B.

Uno dei reparti che necessita di un intervento urgente è quello dei portieri. Inizialmente, il Palermo sembrava ben coperto con Gomis, Di Bartolo e Desplanches, ma gli infortuni dei primi due hanno costretto la società a tornare sul mercato per trovare un nuovo estremo difensore. Tra i nomi in circolazione, Consigli, in uscita dal Sassuolo, sembra essere una delle opzioni, ma ci sono degli ostacoli legati al suo ingaggio e al fatto che non partirebbe come titolare fisso. Una soluzione più semplice potrebbe essere Benoit Costil, attualmente svincolato e ben conosciuto da De Sanctis, che lo ha già portato a Salerno. La trattativa per Costil sembra essere la più facile da chiudere, e potrebbe risolversi in pochi giorni.

Sul fronte difensivo, De Sanctis sembra avere la situazione sotto controllo, nonostante i rumors dicano il contrario. Il nome caldo è quello di Federico Ceccherini, difensore centrale destro, che non è stato neppure convocato da Zanetti per la partita Verona-Napoli. La concorrenza su Ceccherini è forte, ma il fatto che la Cremonese non sia riuscita a chiudere l’affare lascia aperta una finestra di speranza per il Palermo.

Per quanto riguarda l’attacco, i nomi di Crnac e Allende rimangono sul radar, anche se le richieste di Rakow e Celta Vigo sono alte e non sembrano voler fare sconti. Tuttavia, non è da escludere un colpo a sorpresa, con De Sanctis che potrebbe trovare un’alternativa last minute per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo.