Repubblica: “Gomis ko, il Palermo a caccia del portiere”

L’edizione odierna de “La Reubblica – Palermo” si sofferma sul mercato del Palermo e la caccia al portiere.

«Tornerò! Più forte». Questo è il messaggio lanciato sui social da Alfred Gomis, ma intanto l’allenatore e lo staff del Palermo devono rimboccarsi le maniche. Gli ultimi 90 minuti hanno acceso campanelli d’allarme, soprattutto in un reparto specifico. L’infortunio di Gomis, subito durante l’esordio stagionale contro il Brescia, ha lasciato un vuoto in porta che necessita di essere colmato rapidamente.

Gomis aveva impressionato durante il precampionato, contribuendo a migliorare i numeri difensivi del Palermo, che l’anno scorso aveva subito 58 gol. Il suo inizio promettente, con un solo gol subito nei test e nessuno in Coppa Italia contro il Parma, faceva sperare in una stagione solida. Tuttavia, nel match contro il Brescia, Gomis si è infortunato gravemente dopo uno scontro con Borrelli, subendo una lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro. L’infortunio, che richiederà un intervento chirurgico, lo terrà fuori dai campi per 6-8 mesi, praticamente per tutta la stagione.

Questa situazione impone a Dionisi di affidarsi a Desplanches, ormai recuperato da un lieve infortunio, come portiere titolare, mentre il direttore sportivo De Sanctis deve accelerare sul mercato per trovare un rinforzo adeguato. Anche Di Bartolo, portiere del 2005, si è infortunato fratturandosi il quinto metatarso del piede, e sebbene ci sia Manfredi Nespola, anche lui 19enne, l’esperienza sembra essere un fattore determinante.

Il Palermo sta valutando diverse opzioni. Marco Silvestri, in procinto di lasciare l’Udinese, è difficile da ingaggiare poiché ha richieste dalla Serie A e non sembra incline a un ruolo di secondo portiere. Andrea Consigli, con un anno di contratto ma in rotta col Sassuolo, potrebbe essere una soluzione più realistica, avendo già dichiarato di non avere problemi a giocare in Serie B. Tuttavia, anche il nome di Salvatore Sirigu è stato menzionato, sebbene al momento sia solo un’idea romantica. Benoit Costil, 37enne ex portiere della Salernitana, è un’altra opzione considerata, e sembra più abbordabile rispetto agli altri.

Il Palermo deve agire rapidamente per completare il mercato e firmare un nuovo portiere il prima possibile, evitando ritardi che potrebbero compromettere il progetto e i prossimi appuntamenti della stagione.c