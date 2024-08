Tuttosport: “La Salernitana vuole Ferrari. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in B.

Il Palermo è alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Alfred Gomis e sta proseguendo il casting per trovare il portiere giusto. Dopo aver considerato Andrea Consigli, attualmente in uscita dal Sassuolo, l’attenzione si è spostata sul francese Benoit Costil, che la scorsa estate è arrivato in Italia per giocare con la Salernitana in Serie A, dove ha collezionato 13 presenze, ma attualmente è senza contratto.

Nel frattempo, la Salernitana si sta muovendo per ingaggiare Gian Marco Ferrari, 32 anni, difensore ex Sassuolo, attualmente svincolato. Anche il Cosenza, reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Cremonese, è vicino a concludere un affare interessante: l’acquisto del centravanti olandese di origini sierraleonesi Mohamed Sankoh, che compirà 21 anni il 16 ottobre. Sankoh, cresciuto nello Sparta Rotterdam e poi passato allo Stoke City in Inghilterra, proviene dallo Stoccarda, dove ha collezionato due presenze in Bundesliga e un bilancio di 109 partite, 41 gol e 18 assist tra Under 19 e squadra B.

Il Bari, che ha subito una pesante sconfitta in casa contro la Juve Stabia (1-3), ha un urgente bisogno di rinforzi. Tra i nomi nuovi c’è quello del centrocampista Federico Zuccon, 21 anni, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, che nella scorsa stagione ha giocato in Serie B con il Cosenza, collezionando 29 presenze e 3 assist, e l’anno precedente in Serie C con il Lecco, contribuendo alla promozione in B con 40 presenze e 3 assist. Per il Bari potrebbe tornare d’attualità anche il nome del fantasista uruguaiano Gaston Pereiro, 29 anni, rientrato al Cagliari dopo sei mesi di prestito alla Ternana, dove ha realizzato 6 gol e 3 assist in 20 partite. Anche il terzino destro Alessandro Di Pardo, 25 anni, è in uscita dal Cagliari ed era stato offerto al Modena.

La Carrarese, tornata in Serie B dopo 76 anni e sconfitta 2-1 a Cesena, sta cercando di ingaggiare il difensore islandese Hjörtur Hermannsson, 29 anni, attualmente fuori rosa al Pisa. Hermannsson è in Italia dall’estate del 2022, con esperienze precedenti al PSV e al Brondby, e ha collezionato 68 presenze in Serie B.

Infine, il Frosinone è in attesa di una risposta per il centrocampista croato Adriano Jugosic, che compirà 19 anni il 6 settembre. Il suo club, lo Slovan Belupo, sta valutando l’offerta dei ciociari, che ammonta a circa mezzo milione di euro.