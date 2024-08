Amoruso: «Bari sfruttato per migliorare il Napoli»

Durissimo commento quello di Lorenzo Amoruso, ex difensore biancorosso, sulla situazione in casa Bari rilasciato al Corriere del Mezzogiorno.

Ecco le sue parole:

«L’abbiamo detto in tanti e non ci sono giri di parole. Così com’è, questa è una squadra che lotterà per una salvezza tranquilla. Non ha idee a centrocampo, in difesa è troppo morbida, in attacco punge poco. Potrebbe esserci qualsiasi allenatore, ma senza giocatori che abbiano curriculum di valore, non vai da nessuna parte. È chiaro che la società non sia interessata e le parole di Aurelio De Laurentiis credo siano state esaustive. La rosa non è stata rinforzata e questa è una scelta. Chi non lo capisce, è perché non ha voglia di capirlo: il Bari sarà sfruttato per migliorare il Napoli, non per far bene al Bari. E mi spiace dirlo, ma le persone che contestavano i Matarrese, non stanno facendo nulla per aiutare il club. A parlare son bravi tutti, ma i fatti li fanno in pochi. Per quanto abbiano sbagliato, i Matarrese hanno messo cuore e anima».