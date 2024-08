Corriere dello Sport: “Seck in arrivo al Catanzaro dal Torino. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B.

È pronto a indossare la maglia del Catanzaro Demba Seck, ala destra del Torino di 23 anni, capace di coprire tutto il fronte offensivo e giocare anche come seconda punta. Seck, visto domenica sera allo stadio Ceravolo durante l’esordio di campionato contro il Sassuolo, arriverà in prestito con diritto di riscatto dopo una stagione al Frosinone. Un altro rinforzo imminente è il terzino destro Tommaso Cassandro, 24 anni, attualmente al Como. Nel frattempo, continua l’interesse per Matteo Della Morte, attaccante del Vicenza di 24 anni, con il direttore sportivo Ciro Polito che pianifica un nuovo assalto questa settimana. Il Catanzaro segue anche Jérémy Livolant, ala sinistra francese di 26 anni, svincolato d’ufficio dopo il fallimento del Bordeaux, capace di giocare anche come trequartista.

Per quanto riguarda la Reggiana, il pareggio subito in extremis contro il Mantova non ha cambiato le strategie della società, che continua la ricerca di un difensore. Si attende l’ok per Alessandro Fontanarosa, 21 anni, attualmente all’Inter, e rimane aperta la possibilità di ingaggiare Manuel Marras, 29 anni, escluso dalla prima partita del Cosenza.

Nel frattempo, nel Sassuolo è diventato ufficiale il ritorno in Brasile di Ruan Tressoldi, 25 anni, che si è accordato con il San Paolo in prestito con diritto di riscatto. La Salernitana, nonostante la vendita imminente della società e un mercato condotto al risparmio, non ha visto diminuire la passione dei tifosi, con oltre 12mila presenti alla partita contro il Cittadella e più di 700 pronti a seguire la squadra a Bolzano sabato prossimo.

Per quanto riguarda la cessione della società, una delle proposte di acquisto sembra aver fatto passi avanti, con una cifra che oscillerebbe tra 15 e 20 milioni di euro, proposta da un imprenditore italiano legato a un fondo di investimento. Tuttavia, ci sono dubbi sull’affidabilità dell’acquirente. Intanto, è previsto l’ingresso di Elefante (Gabetti Sport) come nuovo direttore generale.

Sul fronte calciomercato, il direttore sportivo Petrachi non molla la pista che porta a Joao Pedro, 32 anni, ormai fuori dal progetto del Fenerbahce e in scadenza di contratto. L’operazione, che richiederebbe un investimento superiore a 1,4 milioni di euro in due anni, è ancora in fase di valutazione, ma la Salernitana ha urgente bisogno di un attaccante di peso, vista la presenza del solo Simy.

Infine, oggi sarà ufficializzata la firma di Roberto Soriano, 33 anni, dopo che i test medici e atletici hanno dato esito positivo. Soriano ha firmato per una stagione con opzione ed è subito disponibile. Per Kallon, si tratta solo di una contusione al fianco destro e potrebbe già tornare in gruppo. Anche Tongya ha ripreso parzialmente gli allenamenti e potrebbe essere convocato.

La difesa della Salernitana necessita di rinforzi, dato che Velthuis ha mostrato di avere bisogno di tempo per integrarsi. Dylan Bronn, 29 anni, ha manifestato la volontà di rimanere, mentre Flavius Daniliuc, 23 anni, è sul mercato, con la proprietà che spera di ricavare almeno 3 milioni di euro. Tra i nuovi volti c’è anche Tello, che ha dichiarato: «La Serie B è lunga e bisogna essere costanti, soprattutto in trasferta. Per me è un’opportunità importante, la sfrutterò come se fosse l’ultima».