Corriere dello Sport: “Palermo, il club è alla ricerca di un difensore e di un attaccante. Segre e Lucioni…”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo.

Benoit Costil, portiere francese di 37 anni con circa 400 presenze in Ligue 1, è stato individuato dal Palermo come sostituto di Alfred Gomis. Gomis, che aveva iniziato bene la stagione (con un rigore parato e diverse prodezze a Parma), ha subito una lesione al tendine rotuleo del ginocchio durante la partita contro il Brescia, che lo terrà fuori dai campi per almeno sei mesi. I contatti con Costil, attualmente svincolato, sono ben avviati e potrebbero concludersi presto, dato che il Palermo ha bisogno di chiudere questa operazione rapidamente in vista delle imminenti partite contro Pisa e Cremonese, con solo Desplanches e Nespola disponibili in porta. Costil è ben conosciuto da Morgan De Sanctis, che lo aveva già portato a Salerno lo scorso anno, dove il francese ha disputato 13 partite, prendendo confidenza con il calcio italiano. La scelta di Costil ha superato quella di Andrea Consigli, che avrebbe preferito non allontanarsi da casa e non avrebbe accettato volentieri un ruolo da secondo dietro Desplanches. Anche Elhan Kastrati, portiere albanese con esperienza al Cittadella, è stato considerato, ma Costil sembra essere in pole position per unirsi al Palermo.

Di Marzio: “Palermo, Sirigu il favorito per sostituire Gomis”

Per quanto riguarda altri rinforzi, nonostante la sconfitta alla prima di campionato contro il Brescia, il Palermo non ha modificato i piani iniziali. La società è alla ricerca di un difensore centrale, necessario anche per l’indisponibilità di Lucioni, che potrebbe restare fuori per almeno due mesi a causa di una lesione parziale del labbro acetabolare dell’anca. Ceccherini è il favorito per il ruolo di centrale destro, rispetto a Ferrari, che è mancino. In partenza verso Reggio Emilia c’è Graves, assente all’ultimo allenamento, mentre Broh è tornato ad allenarsi parzialmente con la squadra, ma non rientra ancora nella lista dei convocati.

Escl. Palermo: occhi sul difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini

Sul fronte attaccanti, De Sanctis intende procedere con calma per trovare il momento giusto per un acquisto. Le opzioni straniere, come il croato Crnac e l’argentino Tadeo Allende del Celta Vigo, sono state accantonate per costi troppo elevati, ma un nuovo innesto nel reparto offensivo arriverà sicuramente. Nonostante le critiche da parte dell’opinione pubblica, il Palermo non ha cambiato idea sul terzino sinistro: il ruolo è considerato coperto con Lund, Pierozzi, Buttaro e Ceccaroni, nonostante questi ultimi siano adattati a quella posizione.