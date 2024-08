Di Marzio: “Palermo, Sirigu il favorito per sostituire Gomis”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio si sofferma sul Palermo e la caccia al portiere per sostituire Gomis.

Potrebbe arrivare un clamoroso ritorno nella Serie B. Il Palermo, alla ricerca di un portiere dopo l’infortunio di Gomis, sta pensando a Salvatore Sirigu. Il classe 1987 è il favorito per difendere i pali della squadra rosanero nella prossima stagione.

Il portiere nativo di Nuoro era rimasto svincolato dopo gli ultimi sei mesi passati in Turchia nel Karagumruk. Per Sirigu sarebbe un romantico ritorno dopo aver vestito la maglia rosanero dal 2009 al 2011. Delle stagioni memorabili per un Palermo composto da giocatori come Pastore, Cavani e Miccoli che arrivò vicinissimo alla qualificazione in Champions League