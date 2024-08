PEC urgente in casa Juventus: Tottenham Hotspurs, offerta per il vostro calciatore | 40 milioni di euro

La Juventus è pronta ad accettare l’offerta che arriva da Londra. Il Tottenham mette sul piatto 40 milioni per il giocatore.

La Juventus prosegue nell’opera di rinforzo della rosa, dopo l’arrivo di Thiago Motta. Se tutti si aspettavano però un mercato scintillante di Giuntoli, con i “pieni poteri” decisionali sulle scelte tecniche, la situazione in casa Juve si è via via raffreddata.

Probabilmente, c’è chi afferma che gli investimenti fatti per il centrocampo siano stati troppo onerosi, e chi invece rimane scontento della facilità con cui è stato ceduto Soule alla Roma – senza avere un vero ricambio in attacco, vista anche la situazione di Federico Chiesa -.

Prima di affondare un colpo che potrebbe rinvigorire la piazza e cambiare definitivamente le carte in tavola, come Koopmeiners, ormai in rotta con l’Atalanta e sempre più verso Torino, la Juve dovrà vendere per necessità e privarsi di altri giocatori importanti. Stavolta l’offerta sarebbe arrivata da Londra, con il Tottenham ancora una volta convinto a portare via dalla Continassa un esubero.

Juve-Tottenham, conferme dall’Inghilterra

E’ stato il portale Teamtalk a riferire dell’interessamento del Tottenham per uno dei calciatori più rappresentativi della Juve degli ultimi anni, ma al momento piuttosto ai margini. Gli Spurs avevano già portato via da Torino due calciatori importanti come Kulusevsky e Bentacur circa 4 anni fa, e il colpo potrebbe arrivare ancora dal centrocampo della Juventus.

Il giocatore in questione è stavolta Manuel Locatelli, finito ai margini della nazionale – non convocato da Spalletti per Euro 2024 – e adesso non sicuro di una maglia da titolare con Thiago Motta. Questo considerando il grande affollamento a centrocampo, tra Thuram e Douglas Luiz neo arrivati e Koopmeiners in arrivo. L’addio di Locatelli potrebbe portare tanti soldi nelle casse del club.

Locatelli a un bivio: c’è il Tottenham

Un’esperienza in Premier League difficilmente viene snobbata di questi tempi. Tanti i calciatori che sogna di approdare in Inghilterra, per toccare con mano il calcio più spettacolare del mondo. E potrebbe essere arrivato anche il momento di Locatelli.

Arrivato a Torino per circa 40 milioni di euro dal Sassuolo, non ha mai trovato grande continuità e la Juventus, con la giusta offerta, potrebbe liberarsene per puntare a rinforzare ancora la rosa. Per portarlo via dalla Continassa servono circa 30-40 milioni, rimane da capire – anche se arrivano conferme dell’interessamento da Londra – se il Tottenham sarà disposto a soddisfare tali richieste.