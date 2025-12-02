Coppa Italia: Juventus avanti 1-0 contro l’Udinese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

All'”Allianz Stadium” va al riposo in vantaggio 1-0 la Juventus, impegnata nel match contro l’Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Buon primo tempo da parte della formazione di Luciano Spalletti, in un incontro ad eliminazione diretta in cui è vietato sbagliare.

Cominciano bene il match i padroni di casa, passando in vantaggio al 23′ a causa di uno sfortunato autogol da parte dei friulani: McKennie va via sulla destra e mette in mezzo un pallone forte e rasoterra, Palma nel tentativo di anticipare David la mette alle spalle di Sava. Al 34′ i bianconeri trovano la rete del raddoppio firmata da David: il gol viene però annullato per posizione di fuorigioco.

La Juventus va dunque negli spogliatoi in vantaggio di misura, con la seconda frazione di gioco che sarà fondamentale in ottica di passaggio al turno successivo.

 

