Spezia, per l’attacco idee anche dalla Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

In vista della riapertura del mercato di gennaio, lo Spezia è alla ricerca di un attaccante, per sopperire all’assenza di Pio Esposito dopo l’addio in estate. Dopo aver sondato il centravanti del Modena, Pedro Mendes, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i bianconeri hanno messo nel mirino due punte dalla Serie C.

Il primo nome sarebbe quello di Cristian Spini, esterno destro classe 2001 in forza al Ravenna. Il secondo è quello di Davide Pio Sisto, attaccante ventunenne della Vis Pesaro cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta.

