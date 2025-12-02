Palermo, riprende la preparazione in vista dell’Empoli: il report

È ripresa oggi a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara in trasferta contro l’Empoli, in programma per domenica 7 Dicembre alle ore 17.15.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto esercitazioni basate sul possesso palla. A seguire, i calciatori impegnati nella gara contro la Carrarese hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha intervallato corse a small sided games 5 vs 5.