Spezia, tegola Sarr: l’esito degli esami

Arrivano brutte notizie in casa Spezia. Si ferma il portiere dei bianconeri, Fallou Sarr, a causa di un gravissimo infortunio rimediato durante la seduta di allenamento odierna, che ha costretto l’estremo difensore ad abbandonare il terreno di gioco in ambulanza. In seguito agli esami strumentali, il club ligure ha reso note le condizione del portiere, che sarò costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico.

Di seguito il comunicato del club:

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il portiere Fallou Sarr, infortunatosi nell’allenamento odierno, hanno evidenziato una frattura con lussazione della caviglia destra per la quale sarà necessaria una valutazione chirurgica. Spezia Calcio intende ringraziare tutto il personale medico, a partire dallo staff del Club e dall’equipe della Croce Rossa intervenuti a Follo, e il personale medico sia del Pronto Soccorso che del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Sant’Andrea, per la tempestività e la professionalità dimostrate nel prestare soccorso al calciatore aquilotto”.