Il Palermo lancia la sua nuova casa online

Il Palermo FC compie un nuovo passo nel percorso di modernizzazione avviato negli ultimi anni e presenta ufficialmente il suo rinnovato ecosistema digitale, sviluppato insieme a IM*MEDIA, Official Digital Partner rosanero. Un progetto che ridisegna completamente la presenza online del Club e che punta a trasformare l’esperienza dei tifosi, rendendola fluida, connessa e coerente con l’identità visiva del Palermo.

Il cuore dell’intero sistema è il nuovo palermofc.com, un portale ripensato per offrire contenuti, servizi, statistiche e aggiornamenti in tempo reale, integrato con store, app, piattaforma ticketing e fan area all’interno di un hub unico e modulare. La tecnologia centrale del progetto è basata sul Single Sign-On (SSO) del City Football Group, che permette ai tifosi di muoversi tra i vari touchpoint digitali con un solo profilo, migliorando accessibilità e sicurezza.

L’integrazione con Vivaticket e l’area “My Palermo”

Una delle principali novità riguarda il nuovo flusso ticketing, frutto della collaborazione con Vivaticket. Gli utenti potranno acquistare biglietti e abbonamenti registrandosi sul nuovo sito e visualizzare i propri titoli digitali nella sezione dedicata “My Palermo”.

I possessori di titoli acquistati tramite il precedente sistema – come gli abbonamenti 2025/26 o il Pink Pack – potranno invece continuare ad accedervi tramite la vecchia area “My Vivaticket”, utilizzando le credenziali già in uso.

Nei prossimi mesi il sistema sarà arricchito da un nuovo programma loyalty, pensato per premiare le interazioni e consolidare il legame tra il Club e la sua community globale.

IM*MEDIA: «Una collaborazione che dura da oltre vent’anni»

Grande soddisfazione arriva anche dal partner tecnologico del progetto.

«Questa collaborazione rappresenta molto più di un progetto digitale – ha dichiarato Pasquale Esposito Lavina, CEO e Co-founder di IM*MEDIA –. È una tappa di un percorso iniziato oltre vent’anni fa. Abbiamo vissuto emozioni forti con i colori rosanero, dai giochi online come Ghiacciolo e Fortunato l’Abbonato fino alla campagna Io c’ero del 2011. Oggi continuiamo a farlo con strumenti nuovi e con lo stesso spirito di squadra».

Fondata a Palermo nel 1995, IM*MEDIA è oggi una digital agency con sedi anche a Milano e Firenze, specializzata nella progettazione di ecosistemi digitali integrati. L’agenzia collabora con brand nazionali e internazionali e conta oltre 50 professionisti impegnati in progetti legati a branding, e-commerce, app, web marketing e social media.

Una nuova casa digitale per i tifosi rosanero

Con il lancio del nuovo ecosistema digitale, il Palermo FC dispone ora di una piattaforma avanzata, capace di evolvere nel tempo e accompagnare il Club nel suo percorso di crescita. Una casa digitale moderna, accessibile e pensata per rafforzare il senso di appartenenza degli oltre centomila tifosi che seguono ogni giorno la squadra anche online.