Palermo, Gomes torna ad allenarsi in gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Buone notizie in casa Palermo. Come si evince dai video pubblicati dal club rosanero attraverso i propri profili social ufficiali, Claudio Gomes è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo l’infortunio che l’aveva tenuto lontano dal campo per diverse settimane.

In vista dell’importante trasferta contro l’Empoli dell’ex Dionisi, Inzaghi ritrova quindi una pedina importante per il centrocampo rosanero. Molto vicino il ritorno in campo da parte del classe 2000, che potrebbe avvenire già nel match di domenica contro i toscani.

 

